El Congreso aprueba crear una comisión de investigación sobre los contratos de la pandemia con la abstención del PP

El Congreso ha dado luz verde este jueves a la creación de una comisión de investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia. La iniciativa, impulsada por el Partido Socialista tras las informaciones sobre el 'caso Koldo', ha salido adelante gracias a los votos del bloque de investidura y con la abstención del Partido Popular.

La comisión, que busca “analizar la compra de material sanitario desde las Administraciones Públicas en la época de la pandemia del coronavirus”, ha salido adelante con 175 votos a favor, 126 abstenciones y los 33 votos de Vox en contra. La Mesa del Congreso se reúne este mismo jueves para iniciar los trámites para la puesta en marcha de la comisión.

El Partido Socialista decidió impulsar esta investigación apenas unos días después del estallido del escándalo por las comisiones por la compraventa de mascarillas en el seno del Ministerio de Transportes durante la pandemia, en la etapa de José Luis Ábalos.

Ante el llamado 'caso Koldo', por Koldo García, principal asesor de Ábalos en ese tiempo, el Partido Socialista pidió la renuncia al acta de diputado al exministro y, también entonces, secretario de Organización socialista. Al mismo tiempo, el partido decidió también poner en marcha esta comisión, en la que pretenden llamar a todos los implicados en irregularidades por los contratos de mascarillas durante la pandemia.

En las últimas semanas, tras las informaciones de elDiario.es sobre las comisiones y el fraude a Hacienda que investiga la Fiscalía contra Alberto García Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el Partido Socialista se ha mostrado abierto a llamar también a la dirigente del Partido Popular.

“Ustedes son de hacer mutis por el foro”, ha dicho durante el debate en el Congreso la portavoz socialista, Esther Peña. “Aznar no sabía nada de Rato, Rajoy no sabía nada de Bárcenas y Ayuso no sabe nada ni de su pareja ni de su hermano ni de los ancianos que iban a morir, según ella, de todas maneras”, ha repasado. “Nosotros sí queremos saber. Porque desde el Partido Socialista lo tenemos claro: colaboración”, ha cerrado.