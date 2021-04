Cs cree que la reforma del CGPJ es una "intromisión" del poder legislativo, pero respeta que no se lleve al TC

SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID), 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado este jueves que la reforma que impulsaron el PSOE y Unidas Podemos para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no pueda realizar nombramientos en la cúpula judicial mientras está en funciones supone, en su opinión, una "intromisión" del poder legislativo en el poder judicial, pero respeta que el CGPJ no la lleve ante el Tribunal Constitucional (TC) por un conflicto de atribuciones.

El Pleno del CGPJ rechazó este miércoles las propuestas instadas por ocho de sus vocales para llevar al TC esa ley, aprobada por las Cortes Generales el pasado marzo, porque los votos en contra de llevar a cabo esta acción sumaron un total de trece, entre ellos el del presidente del órgano, Carlos Lesmes.

"Yo no tengo por el poder judicial nada más que respeto a sus decisiones. Se planteó dentro del Consejo, se sometió a votación y se aprobó por mayoría, que no por unanimidad, que no se planteaba este conflicto de competencias", ha declarado a los periodistas, durante una visita a San Fernando de Henares (Madrid), el también candidato de Cs a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

"QUIEREN DOMINAR TAMBIÉN EL PODER JUDICIAL"

Sin embargo, cree que la reforma, ante la cual Ciudadanos votó en contra, en sí representa una "intromisión" del Congreso y el Senado en el poder judicial, al determinar "cuáles son las competencias" del órgano de gobierno de los jueces mientras se encuentra pendiente de renovación y con su mandato caducado, como actualmente.

"No es precisamente la conducta política más respetuosa con respecto a la separación de poderes. Consiste en que el poder legislativo, que se encuentra dominado principalmente por el poder ejecutivo, quiere también dominar el poder judicial", ha señalado.