DIRECTO | Las reacciones a la decisión del Constitucional de amordazar al Parlamento

09:52 h

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha sostenido este martes que lo ocurrido en el Tribunal Constitucional “es lo correcto” ya que “estamos en una democracia y en las democracias los gobiernos no pueden hacer lo que quieran una vez que tienen una mayoría parlamentaria para aprobar sus leyes y llevar a cabo sus proyectos, tienen que respetar una serie de cuestiones tanto de fondo como de forma”.

A su juicio, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional paralizando el debate de la ley de renovación del propio órgano “es bueno para a los diputados que evidentemente vieron sus derechos conculcados por esta manera de legislar que es absolutamente antidemocrática al no permite la participación de los grupos parlamentarios”, ha señalado en declaraciones en La Hora de la 1 de TVE.

Arrimadas ha insistido en que “hay muchas resoluciones del Tribunal Constitucional que ya critican esta manera de legislar, por tanto no es verdad que sea la primera vez que el Tribunal Constitucional diga que no se puede legislar de esa manera. Lo ha dicho muchas otras veces”. La presidenta de Ciudadanos ha lamentado que el Gobierno quiera “cambiar tres leyes orgánicas importantísimas como el Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con una idea muy clara que es querer controlar por la puerta de atrás el esos dos órganos, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial y hacer un código penal a medida de cuatro delincuentes condenados por sedición y malversación.”. “Eso es inaudito y no se había producido nunca en democracia. Y es muy peligroso porque cuando uno empieza a cuestionar las bases de las instituciones y a cuestionar la legitimidad de las instituciones al final lo que llega es el caos como el que hemos vivido en Catalunya”. “Si alguien está amordazando a alguien aquí, será el Gobierno a la oposición, y si alguien está impidiendo el debate aquí, será el Gobierno a la oposición no a la inversa”, ha zanjado.

Informa Carmen Moraga.