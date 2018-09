La directora de tesis de Sánchez: "No recibió ningún trato de favor"

La directora de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Isabel Cepeda, ha afirmado este jueves que el presidente del Gobierno "no recibió ningún trato de favor" y que "le dedicó tiempo" a la investigación.

En una entrevista con el programa El Barómetro, de Gestiona Radio, Cepeda ha explicado que en 2012 "para evitar la endogamia" se designa una directora para la tesis que pertenece a otra universidad "y dos doctores ajenos a la Universidad Camilo José Cela emiten evaluaciones externas que avalan la calidad" del trabajo.

Isabel Cepeda ha puntualizado que la tesis no fue realizada "a distancia": "Teníamos las reuniones para corregir los capítulos y él venía con las correcciones hechas. Se cumplieron exhaustivamente todos los requisitos exigidos por la ley".

Respecto a la calidad del trabajo y la calificación 'cum laude' obtenida, la profesora dice que (Sánchez) "no recibió ningún trato de favor, para juzgar una tesis hay que estar cualificado. En aquellos momentos hablar de diplomacia económica desde un punto de vista científico ya era novedoso".

Preguntada por qué se escribió en sólo dos años, cuando lo normal entonces era seis, la profesora responde que "eso depende de si eres o no un investigador experimentado" y añade que Sánchez "ya había trabajado sobre los temas" y "no partía de cero". En su opinión, "no era una investigación nueva para él y le dedicó tiempo".

En relación con la composición del Tribunal calificador, en el que, según algunos medios, había "amigos" suyos, Cepeda responde: "Ni siquiera lo conocían algunos de sus miembros. Es más, es habitual que el director de la tesis pregunte al autor si quiere que alguien afín forme parte del Tribunal, yo se lo pregunté y él no me propuso a nadie".

Pedro Sánchez ha afirmado este jueves que es "es rotundamente falso" que su tesis doctoral sea un plagio, como publica ABC, y ha anunciado que, "salvo que medie rectificación de la información publicada", emprenderá acciones legales en defensa de su honor y dignidad.

En la misma mañana, Sánchez también aseguró que aceptará que la Universidad Camilo José Cela digitalice y haga pública su tesis doctoral , que hasta ahora solo estaba disponible en formato físico en la biblioteca de esta institución. El trabajo fue dirigido por María Isabel Cepeda y el tribunal que lo calificó estuvo presidido por Cristina Ruza, con Ricardo José Rejas, Alejandro Blanco y Juan Padilla de vocales y Santiago Pérez Pérez-Camarero como secretario.