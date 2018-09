Pedro Sánchez acepta que la Universidad digitalice y publique su tesis doctoral

Pedro Sánchez acepta que la Universidad Camilo José Cela digitalice y haga pública su tesis doctoral ante las dudas que sembró en sede parlamentaria este miércoles Albert Rivera y de que ABC haya publicado que el presidente del Gobierno plagió algunos párrafos. El presidente ha anunciado que emprenderá acciones legales si el periódico no rectifica y acusa a PP y Ciudadanos de lanzar "una campaña de desprestigio" contra él.

El presidente ha dado ya la autorización y la previsión es que la publicación se lleve a cabo este viernes. Sánchez defendió su tesis doctoral en el año 2012 en el centro privado y obtuvo un sobresaliente cum laude –la máxima calificación–. Después volcó parte de ese texto Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012) en un libro en el que Carlos Ocaña figura como coautor. El economista ha emitido un comunicado en el que asegura que no colaboró en la tesis de Sánchez y respecto al libro explica: "Está basado en la tesis del presidente del Gobierno y yo me limité a escribir partes de algunos capítulos".

El líder socialista ha evitado hasta ahora que se pudiera acceder a su tesis a través de internet y solo puede consultarse en la biblioteca de la universidad de forma presencial sin que pueda reproducirse sin su "consentimiento expreso". Anteriormente, era necesaria incluso la autorización del Sánchez para poder leerla. Pero el presidente ha accedido a digitalizar el documento ante el revuelo político y mediático. Los partidos le reclamaban que la publicara.

Pablo Iglesias se lo ha recomendado en una conversación telefónica y ante los micrófonos ha dicho que era necesario para no dejar ningún "resquicio" a Pablo Casado, cuyo máster está bajo investigación judicial. PP y Ciudadanos van a pedir la comparecencia del presidente en el Congreso. En las filas socialistas, no obstante, admiten que el error del presidente ha sido no publicar la tesis antes, según las fuentes consultadas por eldiario.es.

"Campaña de desprestigio" y 'tapar' a Franco

Pedro Sánchez acusa a PP y Ciudadanos de haber lanzado una "campaña de desprestigio" contra él porque, a su juicio, "el problema es que quienes gobernaban hace cien días no han asumido que hoy son oposición". En una carta que ha publicado en Facebook, el presidente asegura que está "orgulloso" de sus tesis doctoral y se defiende de las acusaciones que considera falsas: "Hice la tesis, cumplí con todos los pasos marcados por la ley, la defendí ante un tribunal, publiqué las aportaciones de la investigación en revistas académicas y en un libro generalista".

Gobierno y PSOE están convencidos de que el asunto de la tesis es un "intento de desviar la atención" sobre el máster de Pablo Casado y quitar la atención de la opinión pública de la exhumación de Franco que se vota este jueves en el Congreso.

"Es lamentable que el día que estamos decidiendo en las Cortes Generales la exhumación de Franco las derechas quieran hablar de otra cosa", ha expresado la vicepresidenta, Carmen Calvo: "Es vergonzoso para ellos". Calvo no ha aclarado si la pretensión de Sánchez es comparecer en el Congreso por este asunto: ¿T iene que comparecer el presidente por su tesis doctoral porque las derechas no quieran decirle a España que se han puesto de perfil contra la dictadura?", se ha preguntado visiblemente molesta por la abstención de PP y Ciudadanos en la votación del decreto ley que da luz verde a la exhumación de Franco.

El PSOE traslada la presión a Casado

En Moncloa aseguran que están tranquilos ante las acusaciones de mala praxis en la redacción de la tesis del presidente y argumentan que un informe interno de la Universidad Camilo José Cela determinó que no había plagio. También recuerdan que el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades españolas ha pedido prudencia: "Hay que ser extraordinariamente prudente en este tema porque una tesis está dirigida por un director o una directora, está leída por un tribunal compuesto por profesionales del ramo (...) aparte de que siempre tiene sus dificultades demostrarlo", ha dicho tras la publicación de ABC.

La estrategia de los socialistas pasa ahora por trasladar la presión sobre Pablo Casado: "De lo que en este momento no tenemos disposición pública es del trabajo del señor Casado, que está en el Tribunal Supremo". El PP se niega a publicar los textos que mostró el líder conservador como prueba de que había cursado el máster que se está investigando en un juzgado.