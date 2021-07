ERC ve deficiencias en la nueva ley y avisa de que "los salvajes" como Camuñas están "envalentonados"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado este martes de que la nueva Ley de Memoria Democrática que va a aprobar el Consejo de Ministros se queda "muy corta" en varios aspectos y también de que "los salvajes", como el exministro Ignacio Camuñas están "envalentonados", y por eso se atreven a responsabilizar en público a la República de la Guerra Civil.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Rufián ha recordado que ERC ya se opuso hace 14 años a la vigente Ley de Memoria Histórica y ha defendido que el tiempo les ha dado "la razón" y que la nueva norma evidencia que aquella era insuficiente.

Pero, desde su punto de vista, el proyecto que el Gobierno va a enviar al Congreso no es todo lo avanzado que debiera. "Hoy por hoy nuestra posición es muy contraria a la ley", ha dicho, si bien ha garantizado que facilitarán su tramitación y presentarán enmiendas para mejorarla.

"NO BASTA CON LEVANTAR FOSAS"

En este sentido, ha recalcado que la Justicia no tiene que ser "sólo punitiva", sino también "restaurativa". "No basta con levantar fosas", ha indicado, subrayando que hay que retornar todo el "patrimonio moral y económico a todas las familias que fueron represaliadas", y declarar "ilegales" todas las sentencias políticas y "compensar a las familias"

También ha reclamado un "banco de ADN real" que sirva para identificar y exhumar los restos de las 100.000 personas que se estima siguen en las cunetas.

En este contexto, ha pedido al Gobierno que "reflexione" sobre su texto y que tenga presente que la "derecha no quiere hablar del pasado nunca" porque "le avergüenza". "Pero la ley no debería apuntarse a eso, sino dignificar la memoria de la gente", ha agregado.

Rufián se ha referido a las declaraciones realizadas en presencia del líder del PP, Pablo Casado, por Ignacio Camuñas, que fue ministro con Adolfo Suárez en la Transición. Respecto a lo que ha calificado como "reunión de viejas glorias", el portavoz de ERC ha admitido que le "sorprende" que ahora quienes pensaban determinadas cosas se atrevan a decirlas en público.

POR CULPA DE VOX

En su opinión, si eso sucede es porque "hay un grupo, Vox, que avala salvajadas". "Los salvajes están envalentonados", ha alertado, a la vez que ha incidido en que es una "anomalía democrática" que en España "la derecha no frena a la ultraderecha", como si sucede en Alemania.

Según Rufián, no es sólo que no la frene sino que aquí "nadie duda" de que si el PP y Ciudadanos tuvieran oportunidad de gobernar con el apoyo de Vox, lo harían. "En otros países no ganó el fascismo, la base de la derecha española no es antifascista y por ahí vienen muchas cosas", ha explicado.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, sí ha saludado la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática, aunque también ha avanzado que presentarán enmiendas durante su tramitación para perfilar mejor algunos de sus puntos.