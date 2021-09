Errejón no veía "previsible" que los cuatro exediles de Más Madrid votasen contra Madrid Central

Ve "raro" que sea noticia la asistencia de Sánchez a la mesa de diálogo

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado este martes que "no era previsible" que cuatro personas que se presentaban en las listas de su formación acabasen votando con el PP para tumbar Madrid Central, y ha respondido afirmativamente al ser preguntado si son tránsfugas.

"No nos lo imaginábamos. Cada uno toma sus decisiones, no nos podíamos llegar a imaginar que se pondrían al servicio del PP. Es un gran error, no lo deberían de haber hecho", ha afirmado en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press, en referencia a la aprobación de la nueva Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que salió adelante este lunes con los votos de cuatro ediles que rompieron con Más Madrid en marzo.

Errejón les ha acusado de "ponerse al servicio del PP y de políticas de humo y contaminación, a cambio de beneficios propios", y ha defendido que esto no es una actitud ética y que es claramente reprobable.

AMPLIACIÓN DE EL PRAT

Sobre la suspensión de las inversiones para ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, el líder de Más País ha defendido que las inversiones e infraestructuras que necesita el país "no son las de la cultura del 'pelotazo' de los años 90", sino apostar por Rodalies, el corredor mediterráneo y energías verdes.

Ha apostado por hacer una transición ecológica que implique un cambio de la economía, y ha destacado que este debate no es solo para ampliar El Prat sino también para el Aeropuerto de Madrid y el Puerto de Valencia.

Sobre la mesa de diálogo catalana, Errejón ha asegurado que "es raro que sea noticia" la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que considera que tiene todo el sentido del mundo que vaya, al menos a la primera reunión, si la quiere legitimar como un espacio de avance, en sus palabras.

"Lo que no he entendido esta especulación de si iba o no, es la espuma. Pero la cuestión de fondo, de qué se hablara, de eso no sabemos nada", y ha calificado esta situación de política de gestos, aunque cree que la política no puede hacerse solo a base de titulares.

Ha dicho que en la mesa de debe hablar "específicamente de las cosas en las que hay desacuerdo" y de una solución al conflicto político, y ha respondido que la ampliación de El Prat está fuera de la mesa.