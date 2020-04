La oficina europea contra el fraude avisa de que eurodiputados de IU y Aurora Dorada transfirieron parte de su salario a sus partidos

La Oficina Europea contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés) ha alertado este jueves de que un número de eurodiputados de dos Estados miembros diferentes, a los que no identifica en su comunicado, desviaron parte de sus salarios mensuales de la pasada legislatura a las arcas de sus formaciones en sus países de origen. Según ha revelado El Mundo, los partidos son Izquierda Unida y los neonazis griegos de Aurora Dorada. En total, ambas investigaciones apuntan a un desvío que supera los 1,18 millones de euros.

Las investigaciones de la OLAF, que se lanzaron en 2017 y 2018, apuntan en primer lugar a los eurodiputados y personal de la delegación de IU en el Parlamento Europeo que pagaron más de 640.000 euros a las arcas nacionales de su partido en la legislatura anterior a la actual, entre 2014 y 2019. La delegación de IU estaba formada entonces por Marina Albiol, Javier Couso, Ángela Vallina y Paloma López.

Según la institución antifraude, estos pagos se hicieron para cumplir las obligaciones con un documento financiero del partido que se había aprobado específicamente para la delegación del mismo en la Eurocámara.

"Izquierda Unida conoció la apertura de una investigación de la OLAF a nuestros antiguos eurodiputados a través de una carta dirigida a esos mismos eurodiputados", explican fuentes de la secretaría de Organización y Finanzas de IU: "Esta investigación estaba relacionada el excedente que donan voluntariamente los cargos públicos de IU. En IU se establece un techo salarial a todos los cargos públicos y trabajadores contratados. Todo el dinero que excede del máximo se propone que sea cedido a la organización para seguir con su trabajo político. Estamos orgullosos de que nuestros cargos públicos contribuyan de esta manera".

La segunda de sus pesquisas señala que otro grupo de eurodiputados, en este caso el de los neonazis de Aurora Dorada, pagó entre 3.000 y 4.000 euros al mes a su partido para un total de más de 540.000 euros en los cinco años que duró la pasada legislatura. "La investigación también reveló que el partido había pedido a sus asistentes parlamentarios que contribuyeran. Aunque no se han encontrado pruebas de que los eurodiputados obligaran a su personal a hacerlo, sí que eran conscientes de que esto estaba sucediendo y de hecho colocaron a sus asistentes en una clasificación más elevada y con un salario más alto", señala la OLAF.

La OLAF considera que el Parlamento Europeo debería contar con "sanciones efectivas para abordar la violación de sus normas y permitir la recuperación de las cantidades que ha establecido la investigación", y propuso acciones disciplinarias en respuesta a la primera investigación.

Fuentes del Parlamento Europeo señalaron a Efe que la Eurocámara cuenta con un sistema de sanciones cuando se trata de asistentes o de mala utilización de las dietas, lo cual les permite recuperar el dinero. No obstante, no existen mecanismos de sanción cuando se trata del salario de un diputado, ya que el estatuto de los miembros recoge que cualquier acuerdo entre el diputado y su partido es "nulo y no existente", por lo que "es el diputado el que debe oponerse a cualquier intento del partido de ir contra lo que dice el estatuto". Modificar el estatuto de los eurodiputados exige una decisión del Consejo.

"Estamos orgullosos de que nuestros cargos públicos -desde el primero hasta el último- contribuyan de esta manera al mantenimiento y fortalecimiento de la acción política de nuestra organización", argumentan en IU: "Ese dinero se declara al Tribunal de Cuentas y es auditado cada año, sin que haya sido detectada irregularidad ninguna. Nosotros publicamos las donaciones en la web, tal y como obliga la legislación española. Al finalizar la investigación, a principios de enero, los antiguos eurodiputados recibieron otra carta de la OLAF, en la que les explicaban que iban a hacer una serie de recomendaciones administrativas al Parlamento Europeo y que habían remitido su informe final al propio Parlamento. En ningún momento se hablaba de incumplimientos del reglamento. IU no ha tenido acceso al informe final de la OLAF".

Respecto a la segunda investigación, la OLAF recomienda al Parlamento que se asegure de que las cantidades que los asistentes parlamentarios desviaron a los partidos nacionales sean recuperadas, así como que se inicien acciones disciplinarias contra los asistentes por seguir las instrucciones de su partido cuando estas contradecían a sus obligaciones estatutarias hacia el Parlamento Europeo.