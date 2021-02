Euskadi recupera los restos de 110 víctimas de la Guerra Civil en fosas

Bilbao, 25 feb (EFE).- El programa de búsqueda de personas desaparecidas de la Guerra Civil desarrollado por el Gobierno Vasco en colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha recuperado los restos de un total de 110 víctimas, 27 de ellas ya identificadas y entregadas a sus familias.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asistido este viernes a la presentación del informe "Exhumaciones de las fosas de la Guerra Civil en Euskadi" que recoge 18 años de investigación para localizar e identificar a personas desaparecidas en la contienda, desde "el sentimiento de deuda moral hacia las víctimas y el derecho de las familias a recuperar sus restos y a honrar su memoria", ha afirmado Urkullu.

"No queremos, no podemos, no debemos olvidar", ni tampoco "pasar página". "Memoria sí, pero no para el odio o la venganza, sino "para la verdad y la reparación", ha sentenciado el lehendakari.

En el acto, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha valorado la labor científica e historiadora realizada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi para la localización de fosas comunes y la investigación para identificar los restos hallados.

Ese programa ha investigado en Euskadi 128 localizaciones de posibles enterramientos con víctimas mortales de la Guerra Civil, de los que 46 han dado resultado positivo y han sido exhumadas, 24 en Bizkaia, 15 en Gipuzkoa y 7 en Álava.

De esa manera, se han recuperado los restos de un total de 110 víctimas, 108 hombres y dos mujeres, 27 de los cuales han podido ser identificadas y entregadas a sus familias.

Además se han encontrado 9 víctimas vascas fuera de la Comunidad Autónoma, en 4 exhumaciones en Navarra y 5 en otras localizaciones.

La mayor parte de las víctimas exhumadas eran combatientes -un total de 70- aunque también se han recuperado los cuerpos de 26 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de 14 personas muertas en cautividad.

"Tras estos números se esconden trayectorias vitales truncadas por una injusta sublevación militar", ha reflexionado la consejera. "Se trata de personas víctimas, que tienen derecho a la dignidad y a la memoria y también de familias que tienen derecho a conocer lo que les ocurrió a sus seres queridos desparecidos", ha añadido.

Las personas sin identificar reposan en el Columbario de la dignidad en Elgoibar (Gipuzkoa) o en los cementerios de los municipios donde se han encontrado las fosas, ha aclarado la consejera, al tiempo que ha anunciado la creación de otro columbario en el municipio vizcaíno de Orduña.

El forense Pako Etxeberria, que ha dirigido los trabajos de investigación respecto a esos restos, ha valorado la implicación de las instituciones vascas para localizar esas fosas y en favor de la memoria de las personas asesinadas.