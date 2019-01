Los excomunistas exigen una negociación para permitir un Gobierno rojiverde en Suecia

El Partido de Izquierda, que debe abstenerse para que el Parlamento acepte un Gobierno rojiverde apoyado por el centroderecha en Suecia, condicionó hoy su respaldo a una negociación con el líder socialdemócrata, Stefan Löfven.

Löfven tiene asegurado el apoyo de 167 de los 349 escaños de la Cámara, pero necesita la abstención de los excomunistas, aliados en la anterior legislatura, para no tener una mayoría en contra.

El pacto firmado el viernes por socialdemócratas, ecologistas, centristas y liberales establece una colaboración presupuestaria y resalta de forma expresa que los excomunistas quedan fuera de "cualquier influencia" sobre la dirección política en Suecia.

El líder de esta fuerza política, Jonas Sjöstedt, calificó hoy de "inaceptable" y "absurda" esa formulación y recordó que su partido es "absolutamente necesario" para que Löfven pueda ser elegido.

"Si no cambia la situación, no vamos a poder votar amarillo (abstención), no es posible", dijo en una rueda de prensa Sjöstedt, que reveló que ha mantenido varios contactos con Löfven desde anoche y que usará los próximos "días y horas" para encontrar una solución.

Sjöstedt reiteró que Löfven sigue siendo su candidato a primer ministro y que acepta que acuerde una colaboración presupuestaria con el centroderecha, pero no que su partido quede marginado, condición impuesta por centristas y liberales.

El líder del Partido de Izquierda no aclaró qué contrapartidas espera, aunque consideró que el acuerdo de Löfven con el centroderecha implicaría que subiría al poder "el gobierno socialdemócrata más a la derecha en la historia de Suecia".

"No queremos elecciones extraordinarias, nuestro objetivo es solucionar esto hablando con Stefan Löfven", dijo Sjöstedt tras su reunión con el presidente del Parlamento, Andreas Norlén.

Löfven había declarado antes que su pacto es la única alternativa posible para aislar al ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), tercera fuerza parlamentaria, y dijo que no impedía negociaciones con los excomunistas en temas no incluidos en el acuerdo.

Norlén ha convocado una rueda de prensa a las 16.00 hora local (15.00 GMT), tras finalizar las reuniones con los líderes de los partidos, en la que en principio debería anunciar la nominación de Löfven y una votación el miércoles, aunque podría aplazar la decisión atendiendo a las peticiones de varias fuerzas.

Suecia vive una anómala situación política por el panorama surgido de las elecciones del 8 de septiembre: el bloque de izquierda de Löfven, cuyo partido fue el más votado, logró 144 escaños, frente a 143 de la Alianza y 62 del SD.

Tras no salir adelante en la Cámara dos proyectos de gobierno en minoría de Kristersson y Löfven, Norlén aceleró en diciembre el proceso y fijó dos nuevas consultas en la Cámara este mes.

En el sistema sueco son necesarios cuatro intentos fracasados en el Parlamento para elegir primer ministro antes de poder convocar elecciones extraordinarias, algo que no ocurre desde 1958.