Feijóo compara a los independentistas con Vox: “Sus proyectos son quimeras”

“Hasta los defensores de las independencias o quienes proponen la supresión de las comunidades autónomas no tienen empacho en participar activamente en el gobierno de las comunidades. Admiten que sus proyectos son quimeras y carecen de coraje para admitirlo de forma expresa, lo que revela su debilidad argumental”. La frase la ha pronunciado este miércoles Alberto Núñez Feijóo en una conferencia ante los empresarios andaluces en el lanzamiento de la precampaña de las elecciones del 19 de junio. El presidente del PP ha hecho en Sevilla una defensa cerrada del Estado de las autonomías, después del grave tropiezo del coordinador general y mano derecha de Juan Manuel Moreno, Elías Bendodo, quien dijo en una entrevista que “España es un Estado plurinacional”. Y ha arremetido contra quienes plantean otras fórmulas alternativas, metiendo en el saco de las “quimeras” los proyectos independentistas junto con el de Vox, que aboga por acabar con las Autonomías.

“Andalucía tiene hechos diferenciales”, ha planteado Feijóo, quien ayer tuvo que salir al paso de las declaraciones de su número tres y afirmar ante las cámaras que “es evidente que España no es un Estado plurinacional”. Una aclaración que nunca nadie tuvo que hacer en el PP. “Es una obviedad. El debate no existe. Si se quiere aprovechar un error rectificado al poco tiempo, cada uno es legítimo de hacerlo”, añadió. Pese a que en el partido se ha recibido en silencio el tropiezo, algunas voces sí han señalado que el PP no puede cometer este tipo de errores a un mes de unas elecciones en Andalucía. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha podido evitar marcar línea esta mañana en una entrevista: “España es una nación, somos 17 comunidades autónomas, la soberanía nacional reside en el conjunto de los españoles y nuestra máxima representación es el rey de España, que es garantía de igualdad y de unidad”. Eso sí, sin hacer hincapié en el error de Bendodo.

En Sevilla, Feijóo ha dado otro paso más en la rectificación al reafirmar su defensa de la actual configuración territorial del país. “Sabemos qué es un Estado autonómico”, ha dicho, para añadir: “Pero nadie ha aclarado en qué consiste la España confederal, la España asimétrica, la España multinivel”. Una referencia a las palabras de José María Aznar, quien el pasado mes de septiembre dijo: “España es una nación. No siete, ni cuatro ni ni 17 ni 21. Una nación plural, pero una. Constitutivamente plural, pero una. No es un estado plurinacional, plurinivel ni la madre que los parió”.

“Andalucía es una Autonomía útil”, ha continuado el presidente del PP. “La España de las Autonomías es un sistema de articulación territorial concebido por los españoles de acuerdo con las peculiaridades de la nación y que ha tenido un notable éxito. Prueba indirecta es que nadie ha sido capaz de aportar uno alternativo”, ha añadido.

Feijóo ha igualado además a “los defensores de las independencias o quienes proponen la supresión de las comunidades autónomas”, en referencia a Vox. Desde que fue designado líder del PP, el dirigente gallego ha intentado desembarazarse del marcaje discursivo que la ultraderecha ejercía sobre la dirección de Pablo Casado, especialmente en el ámbito territorial. Feijóo ha ironizado con que tanto los independentistas como Vox “no tienen empacho en participar activamente en el Gobierno de las comunidades autónomas”. Un hecho con el que, ha asegurado, “admiten que sus proyectos son quimeras” aunque, ha zanjado, “carecen de coraje para admitirlo de forma expresa, lo que revela su debilidad argumental”.