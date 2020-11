Gamarra asegura que el PP dirá "alto y claro" a los españoles que si el centroderecha "va dividido, Sánchez se perpetúa"

Avisa a Arrimadas que el jefe del Ejecutivo la va a "engañar" porque ya ha decidido ir con Bildu y va "en su ADN mentir siempre"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que el PP se dedicará a decir "alto y claro" a los españoles que si el centroderecha "va dividido, Pedro Sánchez se perpetúa en el poder". Con ese objetivo, ha explicado que Pablo Casado se dirigirá a los ciudadanos para que "reflexionen" sobre la posibilidad de "sumarse a un proyecto abierto" que puede ser "alternativa" al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

"Pablo Casado está dispuesto a liderar ese proyecto abierto y de puerta ancha y los españoles a los que nos dirigimos pueden sumarse", ha declarado Gamarra a Europa Press, en un momento en que el PP quiere recuperar votantes que apoyaron a Cs en las últimas generales y apela también a aquellos socialistas que están desencantados con la política de Pedro Sánchez.

La dirigente del PP ha subrayado que lo que el PP va a hacer "no es mirar de reojo a derecha e izquierda sino mirar de frente a los españoles". "Y eso significa hablarles alto y claro y trasladarles una reflexión para que todos nos sumemos a ese centroderecha unido porque con un centroderecha dividido, Sánchez se perpetúa en el poder", ha resaltado.

Gamarra, que asumió la portavocía del Grupo Popular en agosto, ha explicado que Casado quiere afrontar esa unión a través de "un diálogo de tú a tú con cada español para que tome esa decisión de sumarse" a un proyecto "abierto", "amplio" y que puede ser "ganador y alternativa" al actual Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

EL PP BUSCARÁ ACUERDOS CON PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN

Asimismo, ha puesto en valor los acuerdos alcanzados esta semana entre distintos grupos de la oposición, como el hecho de que PP, Cs, Vox, PNV y Junts se pusieran de acuerdo en una enmienda a la 'Ley Celaá' para defender la escuela concertada o que los nacionalistas vascos apoyaran en el Congreso el plan jurídico del Grupo Popular alternativo al estado de alarma, aunque ninguna de esas propuestas saliera al final adelante.

Aunque ha dicho que son "conscientes" de que Pedro Sánchez "gobierna con una minoría parlamentaria que le apoya, que es la de la investidura", los partidos de la oposición "también pueden trabajar en algunas iniciativas que puedan ser buenas para los españolas y en las que pueden estar de acuerdo".

Gamarra ha expresado la voluntad de su partido de llegar a acuerdos con otros partidos sobre asuntos que beneficien a los españoles. "El PP, con partidos en los que pueda coincidir en la defensa de los autónomos, de un sector económico, o en la defensa de la concertada, es un partido que escucha, que habla, que dialoga y que apoya aquello que nos parece que merece la pena apoyar", ha manifestado.

OFENSIVA PARA DENUNCIAR "LOS PACTOS INDIGNOS" CON BILDU

Gamarra ha confirmado que el PP va ser "perseverante" y seguirá denunciando públicamente "los pactos indignos de Pedro Sánchez con Bildu, un partido que no condena el terrorismo" cuando "todavía hay casi 400 atentados mortales sin resolver y estamos viviendo homenajes a terroristas que son excarcelados".

"Esa ofensiva se va a plantear en la denuncia pública, en la denuncia política y, por supuesto, también en iniciativas parlamentarias", ha asegurado, para añadir que el PP ya llevó al Congreso una proposición no de ley en el Congreso para que el Gobierno "se comprometiera a no negociar con partidos que no condenan el terrorismo" que no salió adelante.

En este punto, ha señalado que su partido seguirá promoviendo iniciativas, como la enmienda que ha presentado a los Presupuestos para crear una sección en Fiscalía que investigue los crímenes de ETA sin resolver y que "los culpables sean juzgados por ello".

AVISO A ARRIMADAS

Al ser preguntada si cree que la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, se equivoca al seguir tendiendo la mano a Sánchez con los Presupuestos tras sus acuerdos con ERC y Bildu, Gamarra ha afirmado que ella respeta "mucho" la posición que pueda tener Cs en esa negociación pero ha avisado que Sánchez "miente siempre" porque está en "su ADN". Por eso, ha avisado que el partido naranja "se encontrará que también les engañará".

Además, la portavoz del PP ha subrayado que está "claro" que Sánchez "tiene decidido desde hace mucho tiempo con quién quiere gobernar" y es con un "Gobierno frankenstein", tal y como lo "bautizó" en su día el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

DICE QUE EL PP ESTÁ ACORTANDO DISTANCIAS CON EL PSOE

Ante el hecho de que el PP no suba más en las últimas encuestas pese al desgaste del Gobierno por la gestión de la pandemia, el aumento del paro o los pactos con Bildu, Gamarra ha subrayado que un año después de las últimas elecciones "cada día la distancia entre PP y PSOE es menor". "La alternativa cada día se acerca a ser posible y a convertirse en nuevo gobierno en las próximas elecciones", ha apostillado.

Tras asegurar que "las cosas no se consiguen de la noche a la mañana sino que la política es una carrera de fondo", ha recordado que hace año y medio el PP logró 66 diputados en las generales de abril, y en noviembre subió a 89 escaños. "Y las encuestas nos sitúan ya en torno a los 100 y acortando distancias al PSOE. Eso significa que nuestro proyecto cada día es más sólido", ha destacado.

Pese a la crisis interna entre PSOE y Unidas Podemos esta semana por una enmienda sobre desahucios a los Presupuestos, Gamarra ha resaltado que a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias "les une el poder" y "el ansia de poder estar en La Moncloa".

"Y ese pegamento resiste cualquier enmienda que pueda presentar Podemos con otras fuerzas políticas. Escenificarán una crisis, algunos simularán estar enfadados pero seguirán caminando juntos en un camino que no es bueno para España y que cada día sitúa a los españoles en un contexto más preocupante y más difícil", ha aseverado.

Ante el hecho de que Vox haya llegado a un acuerdo con el PP andaluz para aprobar los Presupuestos, Gamarra ha asegurado que en "política hay que ser responsables" porque cada uno se debe a sus votantes. A su entender, los andaluces que votaron a Vox no entenderían que no se apoyasen unas cuentas públicas que son "buenas" para esa comunidad.

LLEVARÁN A EUROPA LA 'LEY CELAÁ'

Gamarra ha confirmado a Europa Press que el Grupo Popular, aparte de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la llamada 'Ley Celaá', llevará a Europa "la restricción de la libertad de enseñanza en España" y el "ataque al castellano".

"Hablamos de nuestra lengua, la lengua que tenemos el deber de conocer pero también el derecho a usar y es la lengua materna de millones de españoles. Y el ataque que la 'Ley Celaá' supone a la garantía de ser educados en la lengua materna para muchos españoles también será llevado a las instituciones europeas a través de nuestro grupo parlamentario", ha anunciado.