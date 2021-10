García Castellón se arroga el "impulso" y la "dinamización" del caso Kitchen tras dejar fuera a Rajoy y Cospedal

El juez instructor del caso Kitchen, Manuel García Castellón, se refiere al auto en el que él mismo decretó el fin de la investigación, dictado el 29 de julio, como un acto de "impulso" y "dinamización" de la causa abierta por el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados, frente a la "precipitación" que han denunciado acusaciones y defensas en esa decisión del magistrado.

Esta afirmación del juez aparece en el auto por el que rechaza el recurso del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz contra el citado auto de procesamiento, una resolución que sirvió también para archivar la causa contra María Dolores de Cospedal y negar cualquier investigación al presidente del PP en el momento de los hechos, Mariano Rajoy, o al director general de la Policía Ignacio Cosidó.

"Contrariamente a lo que parece desprenderse de los escritos del fiscal y del recurrente, Jorge Fernández Díaz, el auto no finalizó el procedimiento, antes bien, lo dinamiza, impulsándolo hacia lo que es la genuina finalidad del procedimiento penal, el juicio oral", dice García Castellón. Si la Sala de lo Penal no rectifica la decisión de García Castellón, en ese juicio oral por el intento de sabotaje de los casos de corrupción no habrá ninguna posibilidad de que se sienten como acusados Rajoy ni Cospedal, entre otros, al considerar el magistrado que los "hechos que revisten apariencia delictiva" no afectan a ninguno de los dos, pese a las numerosas referencias de los procesados a que ambos estaban al tanto de la operación, incluso los que apuntan a que Cospedal pudo pagar a Villarejo por su participación en el sabotaje de las causas contra el PP.

García Castellón ha rechazado los recursos de reforma presentados por siete procesados en la causa que prefirieron solicitar al juez que revisara su decisión antes de que se pronuncie la Sala de lo Penal. No fue así en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, que ignoró al juez en su recurso, y apeló directamente a la instancia superior. Está pendiente de que la Sección Segunda, que preside Alfonso Guevara, se pronuncie al respecto.

Jorge Fernández Díaz señalaba en su recurso a la cúpula del Partido Popular, la principal beneficiada de acabar con la investigación de la caja B, en la que él no aparecía, según argumentaba su abogado en el escrito. "Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el Sr. Bárcenas era el Tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio", decía el recurso del ex ministro del Interior.

El juez reproduce los mensajes obrantes en la causa entre Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, para defender los indicios contra él, que se suman a su puesto de número uno de Interior cuando se produjo el espionaje parapolicial. Para el juez, haber continuado con la investigación, como le solicitaba la Fiscalía y el resto de partes, abría provocado "innecesarias dilaciones con incidencia en las garantías esenciales que rigen el proceso penal.

En el recurso de Anticorrupción contra el auto de fin de la instrucción dictado por García Castellón se enumeran un gran número de pruebas que han quedado sin practicar por la decisión del juez, que ha impedido se avance en aclarar cuestiones como quién podía estar detrás del falso cura que asalto la casa de los Bárcenas o en una segunda Kitchen organizada en prisión contra el extesorero del PP.