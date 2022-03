El Gobierno cierra ahora la puerta a quitar la inviolabilidad al rey: “No se dan las mayorías”

El Gobierno cierra ahora la puerta a eliminar la inviolabilidad del rey bajo el argumento de la complicada aritmética parlamentaria, a pesar de que Pedro Sánchez siempre ha defendido ese gesto como muestra del cambio en la Corona. La inviolabilidad, sumada a la prescripción de los delitos y a la regularización fiscal, es uno de los elementos que ha impedido que la Fiscalía presentara una querella contra Juan Carlos I.

La nueva reglamentación de la Corona sigue en un cajón mientras la Fiscalía despeja el camino al rey emérito

Saber más

"La inviolabilidad es una cuestión que está en la Constitución y ahora mismo no se darían las mayorías suficientes para abordar cualquier reforma que tuviera que ver con la inviolabilidad", ha zanjado la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha mostrado el respeto a la investigación y las "opiniones vertidas" por la Fiscalía en su informe sobre la fortuna del rey emérito.

En Moncloa sostienen que no es el momento de abrir el melón de una reforma constitucional, que es una promesa de los socialistas desde hace una década pero que no llega. "No es un tema que esté encima de la mesa", defienden con el argumento de que hay una situación bélica en Ucrania o la pandemia. No obstante, en octubre, Sánchez creó en el PSOE un área específica de Reforma Constitucional y Nuevos Derechos y puso al frente ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

"Somos personas que cumplimos con la Constitución. Pedimos a los que no la cumplen que la cumplan", ha agregado la titular de Justicia en una clara referencia al PP por el bloqueo de la renovación del Poder Judicial que se prolonga ya más de tres años. En ese sentido, y preguntada por el relevo en el principal partido de la oposición, Llop ha reconocido que se ha abierto "un nuevo escenario" y que están "expectantes". "He escuchado a [Alberto Núñez] Feijóo hablar de su sentido de Estado y de que el PP es un partido de Estado, con sentido de Estado. Espero que ese sentido de Estado lo demuestre en una primera acción que es renovar el Consejo General del Poder Judicial", ha afirmado.

El Gobierno también presiona al presidente gallego para que impida a su homólogo de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, pactar con Vox. "Que haga un segundo gesto importante que es poner ese cordón democrático a la extrema derecha es lo que se espera de un partido de Estado", ha agregado la titular de Justicia. En el PSOE quieren alejar la imagen de Feijóo como un líder moderado y de centro y por eso sostienen que el Gobierno de Castilla y León será su primera prueba de fuego.