El Gobierno dice que le preocupa que el “espectáculo” del PP dañe la “imagen de la democracia”

"Que el principal partido de la oposición se encuentre en este momento con un espectáculo que tiene que ver con acusaciones de corrupción y espionaje daña seriamente la imagen de la democracia española y eso no es bueno para nuestro país y eso es lo que preocupa al Gobierno". Es la conclusión oficial de Moncloa ante la guerra que se ha desatado entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso a raíz de un contrato de la Comunidad de Madrid en el que tuvo participación el hermano de la presidenta madrileña.

Casado cifra la comisión del hermano de Ayuso: "Fueron 286.000 euros por recibir mascarillas"

El Gobierno insiste en que el PP tendría que haber puesto a disposición de la Fiscalía los indicios de delito que tenía sobre ese contrato y que el propio Casado le transmitió a la presidenta madrileña. "Lo que tiene que hacer es aclararse el fondo de la cuestión si se ha producido un caso de corrupción", ha dicho la portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Si el Gobierno hubiera tenido cualquier conocimiento de alguna irregularidad con carácter delictivo lo que habría hecho de manera inmediata es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y la Justicia", ha agregado.

Con esa respuesta se refería a las alusiones que han hecho tanto Casado como Ayuso sobre el supuesto conocimiento que tenían en Moncloa del asunto. La presidenta madrileña aseguró en su comparecencia este martes que el líder del PP le dijo que "el dosier se lo habían filtrado desde La Moncloa". Casado, sin embargo, desmiente esa afirmación y ha explicado en una entrevista en la Cope que se puso en contacto con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para saber si tenían información al respecto.

En el Ejecutivo rechazan dar cualquier tipo de información sobre esa conversación. "Que no nos usen, que no nos metan en su lío. Se lo digo con absoluta rotundidad: el Gobierno aquí no tiene nada que ver", ha sentenciado Rodríguez. "No deja de ser curioso que el argumento de autoridad que usan las dos partes en conflicto sea La Moncloa. No tenemos nada que ver, que no nos metan en su lío, que no nos usen como coartada", ha insistido la portavoz en respuesta a los periodistas.

"Que lo lleven a los tribunales", ha reiterado Rodríguez, que ha dicho que "un asunto turbio como este en el contexto de una guerra interna" en el seno del PP "no puede cuestionar la actitud ejemplar de la sociedad española en los primeros momentos de esta pandemia".