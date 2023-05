El Gobierno y sus socios celebran la decisión de los expresos de ETA

Las fuerzas del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, pero también sus socios parlamentarios como PNV y ERC han valorado este martes la decisión de los candidatos de EH Bildu que cumplieron su condena por delitos de sangre de no tomar posesión de sus cargos si resultan electos. EH Bildu, que ha dicho que la decisión ha correspondido a los miembros de las listas, ha acusado a la ultraderecha de una campaña de “acoso y derribo” a través de este asunto.

Después de varios días en los que los debates de la campaña para las autonómicas y municipales del 28 de mayo han girado casi exclusivamente alrededor de ETA, disuelta hace más de cinco años, los siete candidatos de EH Bildu que fueron miembros de la banda terrorista y que cometieron delitos de sangre han publicado una carta en la que aclaran que no recogerán al acta en el caso de ser elegidos tras las elecciones municipales y forales en Euskadi y Navarra.

“Nuestros casos concretos han sido más destacados por los hechos por los que fuimos condenados. No vamos a negar ahora nuestra militancia del pasado ni la responsabilidad que asumimos con ello. La configuración de las listas en nuestros respectivos municipios ha alcanzado una indudable trascendencia, que nos obliga, por diferentes motivos, a retirar nuestras candidaturas en la medida posible y a asegurar que en ningún caso tomaremos el cargo de concejal”, reza el texto remitido en la mañana de este martes.

Según Covite, asociación de víctimas dirigidas por Consuelo Ordóñez, eran un total de 44 los expresos en las listas de EH Bildu para estas elecciones, pero la misma nota lamenta que se haya metido en el mismo saco a personas incluidas en sumarios bajo el prisma de “todo es ETA” y sin relación con el terrorismo, como hizo la portavoz del PP, Cuca Gamarra, el miércoles pasado en el Congreso. “Usted se compra a sus socios a cualquier precio para mantenerse en Moncloa. Paga a Bildu, que se presenta con 44 terroristas en sus listas electorales. Este es el cartel electoral con el que se presenta el PSOE, estos son sus socios para el próximo 28 de mayo”, le dijo a Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno.

El Gobierno: “Nunca tendría que haber ocurrido”

Ahora, después de la decisión de los siete expresos, tanto los partidos del Gobierno, como sus socios han mostrado su satisfacción ante la noticia, aunque todos con diferentes matices. El Gobierno, que en boca de su presidente ya había llegado a calificar de “legal, pero no decente” la inclusión de exterroristas en las listas de EH Bildu, ha celebrado la decisión y ha elevado el tono tanto contra la formación independentista vasca como contra el Partido Popular. “Esto nunca tendría que haber ocurrido”, ha dicho la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en el turno de preguntas de la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

En opinión de la ministra, la decisión inicial de EH Bildu de incorporar a candidatos con delitos de sangre a sus espaldas “demuestra que a esta formación política aún le faltan muchos pasos pasos que dar”. Y ha aprovechado para mandar un recado a Alberto Núñez Feijóo, que en los últimos días ha responsabilizado directamente al Ejecutivo de la situación denunciada por las víctimas del terrorismo. “Lo que ha vuelto a ponerse de manifiesto es que, entre los que no han tenido en cuenta el dolor de las víctimas y los que intentan seguir utilizándolo doce años después, estamos una inmensa mayoría de españoles. Quien ha ganado hoy son las víctimas”, ha dicho.

El Gobierno no ha querido confirmar ni tampoco desmentir que desde el entorno del Ejecutivo o del PSOE se haya trasladado directamente a EH Bildu el profundo malestar generado con la confección de las candidaturas para intentar que dieran marcha atrás. “Los partidos políticos toman sus propias decisiones sobre sus listas”, se limitan a explicar. Isabel Rodríguez ha insistido en que, a su juicio, lo importante es recordar “que la democracia derrotó a ETA hace doce años” y que “lo que no va a hacer nunca el Gobierno es instrumentalizar el dolor de las víctimas”.

También Unidas Podemos ha celebrado la decisión, aunque con otro tono. “La ciudadanía de Euskadi y Navarra lleva mucho tiempo recorriendo el difícil camino de la construcción de la paz. La decisión de EH Bildu es un paso importante que contrasta con una derecha capaz de usar la memoria de las víctimas con fines electorales”, ha dicho la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un mensaje en sus redes sociales.

Preguntado en rueda de prensa en el Congreso por este asunto, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha acusado también a la derecha de ejercer una “táctica” con este tema. “La sociedad vasca y navarra va por delante de este asunto. Lleva muchos años en el camino de la paz y nosotros modestamente estamos acompañando ese camino. No le voy a decir a otros partidos lo que tienen que hacer”, ha dicho respecto a la cuestión de si el partido de la izquierda abertzale debería extender la decisión al resto de presos.

EH Bildu aplaude el “gesto inequívoco” por la convivencia democrática

Entre tanto, durante la mañana ha comparecido el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que ha descartado ese escenario y ha atribuido la retirada de los expresos a una decisión personal tomada directamente por esas personas. “Nuestros casi 4.500 candidatos y candidatas, todo ellos con sus derechos civiles y políticos en vigor, suscriben el compromiso de EH Bildu con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas”, ha dicho en una rueda de prensa en la que ha acusado a la extrema derecha de una “campaña de acoso y derribo”. Otegi ha aplaudido la decisión de los siete candidatos, que ha calificado como un “gesto inequívoco” por la construcción de la convivencia democrática.

Tanto Esquerra Republicana como el Partido Nacionalista Vasco han aplaudido también la decisión. En el caso de los republicanos, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha considerado que es un buen día “para la democracia, la libertad, para la convivencia y la paz” y, por contra, “un mal día para los odiadores profesionales”. Rufián ha argumentado a continuación que si tuvieran que apartar de listas o de cargos de responsabilidad a gente con “delitos similares” en el PP, en Vox o en la Guardia Civil, “se quedarían en cuadro”. “En este país la derecha debería dejar de hablar de ETA para empezar a hablar de España, de los españoles, de su proyecto. Porque ETA no existe y hay a gente que no le gusta, pero no existe. Me gustaría que la derecha y la extrema derecha hablaran de otra cosa”, ha dicho.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, por su parte, ha aplaudido el gesto pero ha considerado que se debe más a un “cálculo electoralista” que a una “reflexión ética”. “Me parece positivo sobre todo porque alivia a las víctimas. Tiene que ser una razón de satisfacción para ellas. Lo que me queda es una duda, hacerlo en este momento habiendo sido una decisión calculada y tomada, hacerlo en este momento responde a un cálculo electoralista más que a una reflexión ética”, ha dicho en la rueda de prensa previa a la Junta de Portavoces.

El PP intenta anotarse el punto

El PP se ha intentado anotar como una victoria propia la renuncia de los siete candidatos. El líder de la derecha ha asegurado en su cuenta de Twitter que “la democracia, la dignidad y la decencia de la mayoría de los españoles se ha impuesto a pesar de Pedro Sánchez, que eligió dejar solos a los españoles”. “Hemos dado el primer paso. Vamos a por los siguientes, ha concluido.

Feijóo ha insistido después en esta idea. En una comparecencia ante los medios sin preguntas ha planteado que el PP lleva “días pidiendo que desaparezcan” los candidatos de Bildu señalados “por dignidad”, y que han reclamado a “que Sánchez utilizara la Abogacía y la Fiscalía General para obligar a Bildu a que desaparezcan” los otrora candidatos de la coalición vasca que fueron condenados por su vinculación con ETA.

El jefe de la oposición ha sostenido que la decisión de los siete candidatos que han anunciado su disposición de renunciar “no porque Sánchez se lo haya pedido, porque no se atreve”. “Esperemos que por escrito renuncien a las actas y no sea un engaño más”, ha añadido. “El Gobierno ha perdido y los españoles han ganado. Sánchez ha perdido y la democracia ha ganado”, ha concluido.