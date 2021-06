González pide a Gobierno y oposición que se pongan "de acuerdo" y abandonen la "descalificación y la confrontación"

Apuesta por una "comunicación fluida" entre PSOE y PP, aunque esta "no cuaje hasta llegar a unos elementos comunes"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno Felipe González ha instado este jueves al Gobierno y a la oposición a ponerse "de acuerdo" y a dejar de lado la "política de descalificación y confrontación", más aún en un "momento histórico" que necesita de una política "transversal" y que comprometa "al mayor número de gente".

En una charla sobre los 35 años de la entrada de España en la Unión Europea en el VIII Madrid Food&Drink Summit, González ha reconocido que le "agobia" ver la actitud entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición. "No somos conscientes del momento, o si somos conscientes no lo estamos viendo políticamente bien", ha alertado.

Así, y refiriéndose a la llegada de los fondos europeos, el que fuera jefe del Ejecutivo ha ironizado con la dureza en las sesiones parlamentarias. "A lo mejor yo no tengo la sutileza intelectual para poder comprender lo que hay detrás del insulto grueso y la descalificación vacía", ha bromeado, para recordar que la gente que "lo está pasando mal" se "desespera" ante esa perspectiva.

En esta línea, González ha apostado por una solución a la falta de entendimiento: encontrar a "correveidiles que no tengan grandes aspiraciones y se comuniquen entre las partes todos los días para intentar aproximar posiciones". Una mediación entre PSOE y PP para que se de "una comunicación fluida", aunque esta "no cuaje hasta que se llegue a unos elementos comunes".

PESIMISTA PORQUE LOS POLÍTICOS NO SON CAPACES DE DIALOGOR

Con todo, el expresidente ha reconocido que "no existen operadores políticos" que sean capaces de afrontar esta operación, a pesar de que estos "son muy necesarios para llegar a acuerdos". "No haría falta estar exhibiéndose todos los días. Pero si existen, me gustaría conocerlos", ha añadido.

Así, el exdirigente socialista ha lamentado que los principales partidos no vayan en la "dirección de procurar, ante la tragedia de la pandemia, que haya grandes acuerdos". Algo, ha insistido, que no depende de qué partido gobierne, a pesar de que uno tenga preferencias, sino de "qué desafío tiene España".

"Imagínese qué perspectiva de alternativa de gobierno los que no están, pero se encuentran un país que no ha procesado adecuadamente todos los fondos. ¿Por qué uno desearía encontrarse un país con tantas dificultades que tampoco van a poder resolver solos? Es un momento de grandes acuerdos", ha repetido.

En este contexto, González ha trazado un paralelismo entre la entrada de España a la Unión Europea y la llegada de los fondos de recuperación para señalar que se trata de "momentos en que, o la política se hace transversal y compromete al mayor número de gente, o las posibilidades de éxito disminuyen".

NO QUIERE "RESPONSABILIDAD" PESE A SUS "PROCLAMAS DE VIEJO"

De esta forma, y tras valorar la reacción de la UE ante la pandemia, González ha asegurado que este momento "se parece a los momentos en que históricamente España necesitaba una base más amplia de acuerdo político y consenso".

El expresidente, que ha reconocido que ha "tocado un mal momento para gobernar", ha enfatizado que "trabajar políticamente" es la única salida en una época en la que la "única certidumbre es la incertidumbre". "Y lo hace más difícil cuando algunos dirigentes políticos, y hablo del mundo, creen que la irrupción del virus no supone un cambio un antes y un después respecto de lo que uno pensaba hacer", ha continuado.

Tras su apelación a los grandes partidos, González ha bromeado con lo que podrían parecer "proclamas de viejo", las de un hombre que salió del gobierno "hace 25 años, con 54". "Ahora voy a cumplir 80, aunque me alivie Biden no quiero responsabilidad política", ha dejado claro.

Precisamente, González se ha referido al presidente de los Estados Unidos, un "hombre" que "va a cambiar el paradigma" para afrontar la actual crisis y el futuro, a su juicio, con su manera de hacer política.