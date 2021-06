Mazón (PPCV) critica la "madrileñofobia" de la Generalitat e insta a Puig a trabajar en la recuperación del turismo

ALICANTE, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Alicante y único candidato a presidir el PPCV, Carlos Mazón, ha criticado este jueves la "madrileñofobia" de la Generalitat y ha instado al 'president' de la Generalitat, el socialñista Ximo Puig, a trabajar en la recuperación del turismo.

Mazón, en la VIII Jornada de Turismo de Benidorm, ha lamentado la fobia a los madrileños que existe a su juicio por parte del Gobierno valenciano a la hora de recibir a visitantes madrileños en un momento "clave" para la recuperación económica del sector.

"Lo del PSOE de la Comunitat Valenciana con la 'madrileñofobia' apoyada por Compromís empieza a ser casi ridículo y un sainete", ha reprochado el 'popular', recoge la institución provincial.

Del mismo modo, no entiende "cómo se puede culpar a la Comunidad de Madrid de elevar la media nacional de contagios y de querer impedir que vengan los turistas a nuestra Comunitat, si hay otras dos autonomías gobernadas por el PSOE con peores datos epidemiológicos".

El candidato ha criticado "este nuevo ataque" al sector turístico de la provincia y de la Comunitat después de que durante toda la pandemia el Consell haya "criminalizado a la hostelería con medidas desacertadas que han perjudicado al colectivo y que no se han sostenido en informes epidemiológicos, científicos o técnicos".

"Madrid no es la comunidad con peores cifras de España, sino la quinta del territorio nacional, un hecho que pone de manifiesto que esa manía por criminalizarla no tiene ningún sentido. Hay que trabajar, preparar y negociar, pero no mandar las culpas a quién no las tiene", ha reclamado.

Es más, Mazón ha reprochado al Consell que "a punto de iniciar la temporada estival haya despedido a 3.000 sanitarios justamente cuando más y mejor hemos de atender a los visitantes que producen impacto económico y que necesitamos que vengan para reactivar el turismo de la Costa Blanca".

Y se ha preguntado sobre la razón "por la que se está penalizando y queriendo hacer política con la Comunidad de Madrid cuando aquí no se están haciendo bien los deberes ni se está negociando con el gobierno británico para que los turistas de este país puedan venir y volver adecuadamente".