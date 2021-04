Ministra Hacienda: "No hay ninguna cuestión que justifique que se me convoque a comparecer en la comisión de Faffe"

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha querido dejar claro este jueves que "no hay ninguna cuestión que justifique" que se la vuelva a convocar en la comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) del Parlamento andaluz, sobre todo, después de que los tribunales señalaran que no tenía obligación de comparecer cuando se la citó por primera vez el 8 de noviembre de 2019.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Montero se ha pronunciado así tras ser preguntada sobre si comparecerá en la citada comisión, ya que los grupos de PP-A, Ciudadanos y Vox acordaron volver a citarla en próximas fechas.

Para Montero, es "realmente triste que el Parlamento siga insistiendo" en esta cuestión, sobre todo, cuando ya los tribunales dijeron que, al ser ministra, no tenía la obligación de comparecer en el parlamento regional.

Ha manifestado que no le parece "casual" este hecho de que se la quiera volver a citar y ha recordado que la primera vez que fue citada para comparecer fue el 8 de noviembre de 2019, dos días antes de las elecciones generales del 10-N. Ha recordado que ella interpuso, ante esa citación de la comisión, una denuncia penal ante la que los tribunales le dieron la razón

"No entiendo que en este momento se vuelva a insistir en esta cuestión, y sólo me lo explicó porque alguien o algunas personas quieran asociar mi nombre o el nombre de otros dirigentes del PSOE en Andalucía a elementos que son absolutamente reprobables", ha dicho la ministra.

En su opinión, detrás de esta nueva citación hay un "interés partidista y político" y ha advertido de que en "política no todo vale": "No vale utilizar ningún instrumento institucional para sacar un titular fácil que haga que dirigentes del PSOE de Andalucía tengan que dar explicaciones por cuestiones con las que no tienen absolutamente nada que ver".