Mónica García reprocha el "100 Montaditos de Europa" en el que Ayuso transforma la Comunidad "invocando la 4ª ola"

Le bastaría si Ayuso "llamara a la responsabilidad" y su gobierno dejara de hacer de "relaciones públicas de los locales de borrachera"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha planteado que lo que está en juego en los comicios es que la región siga siendo "el 100 Montaditos de Europa" en el que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha transformado, de quien ha afirmado que con sus políticas está "invocando la cuarta ola".

García, reunida en el parque Tierno Galván con colectivos trans, ha alertado de que la Comunidad ya está inmersa en una cuarta ola, "con cifras que se están pareciendo a las de febrero, a la cabeza de los contagios, de los ingresos y de las UCIs".

"No podemos esperar más a que este gobierno absolutamente irresponsable no tome las medidas que necesitamos", ha subrayado Mónica García, que ha descrito como "cóctel explosivo" el que dan forma "el turismo de borrachera y no poner las medidas que se necesitan y que al final se pagan en los hospitales y en las UCIs".

"INVOCANDO LA CUARTA OLA"

"La señora Ayuso está invocando a la cuarta ola. Ya fue bastante irresponsable convocando unas elecciones en plena cuarta ola y ya es doble de irresponsable al hablar de cultura cuando de lo que está hablando es del primer lugar de borrachera del resto de Europa", ha reprochado la candidata de Más Madrid.

García ha comparado las políticas del PP con un coche "que va en sentido contrario, conduciendo un poquito ebrio, que va haciéndose selfies y que va dejando sin cinturón de seguridad a los madrileños".

EL "100 MONTADITOS DE EUROPA"

"El 4 de mayo nos estamos jugando si queremos seguir siendo el 100 Montaditos de Europa o si queremos ser la Comunidad que cuida la sanidad pública y a sus ciudadanos y ciudadanas", ha planteado.

Desde Más Madrid seguirán trabajando para acabar con esas imágenes que "abochornan" de anoche y del viernes, que muestran que "la inconvencia y la insolidaridad son la marca de la casa de la señora Ayuso".

A Díaz Ayuso le pide que "deje de poner una luz de neón que diga 'aquí en la Comunidad de Madrid no se respetan las normas'". "Que deje de invocar a la cuarta ola, porque esa cuarta ola la vamos a vivir en fallecidos, en UCIs e ingresos. Que el gobierno deje de hacer de una especie de relaciones públicas de los locales de borrachera. Con eso nos bastaría, nos bastaría si llamara a la responsabilidad", ha enumerado Mónica García.