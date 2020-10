Montero lamenta el lenguaje "guerracivilista" de Vox y el "seguidismo" del PP

Madrid, 13 oct (EFE).- La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno ha lamentado este martes el lenguaje "guerracivilista" que utiliza Vox, aunque ha subrayado que es mayor su tristeza al comprobar el "seguidismo" y la "mirada consentidora" hacia dicho discurso por parte del Partido Popular.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero también ha considerado que la moción de censura presentada por Vox "pone en un aprieto al PP" y ha apuntado que espera que el debate de dicha moción no eleve la crispación política más.

La portavoz del Ejecutivo ha comentado el mensaje en redes sociales que ayer publicó el líder de Vox, Santiago Abasca, quien al hablar de las movilizaciones ciudadanas con motivo del 12 de octubre utilizó términos como "levantamiento nacional" o "rebelión".

Frases "guerracivilistas" que Montero ha considerado "tremendamente graves", aunque se trate solo del uso del lenguaje.

Tras señalar que Vox "no engaña a nadie" y "está a las antípodas de este gobierno" ha añadido que la tristeza no es que la formación política de Abascal recurra a este lenguaje sino que sea "seguida" por otros partidos "como el PP, que no solo hace seguidismo en el discurso, sino que cuenta con esta formación para gobernar" en varias comunidades autónomas.

Por eso ha subrayado su preocupación ante el tipo de lenguaje de Vox y los llamamientos que está haciendo "bajo la mirada consentidora" del PP, "que gobierna gracias a ellos en muchas administraciones".

"Todos deberíamos bajar el tono" y dejar a un lado "insultos o agresiones verbales", ha señalado María Jesús Montero, quien ha lamentado que persistan esos comentarios "guerracivlistas" en lugar de discursos que apuesten por la "concordia" y por intentar llegar a acuerdos.

En cualquier caso ha señalado que la moción de censura de Vox "no va a prosperar ni mucho menos" porque no cuenta con los votos suficientes y ha recordado que ni siquiera el PP, al que el partido de Abascal ha puesto "en un aprieto" con la iniciativa, la va a apoyar.

Espera también que el "ruido" de esta moción sea "controlado" y no eleve la crispación política en un país que necesita de "normalidad" y de "tranquilidad" para salir adelante.