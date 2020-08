Pablo Iglesias, sobre Juan Carlos I: "No es aceptable que cuando está siendo investigado no esté en su país para dar la cara ante su pueblo"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado este martes que "no es aceptable" la decisión de Juan Carlos I de marcharse de España anunciada ayer por la Casa Real. "No es aceptable que cuando está siendo investigado no esté en su país para dar la cara ante su pueblo", ha sostenido en una entrevista en Telecinco. El líder de Unidas Podemos ha restado importancia a las "diferencias" que tiene su formación con el PSOE sobre la monarquía. "A nadie le puede sorprender", ha dicho.

Sánchez asegura que no sabe dónde está Juan Carlos I y recalca su apoyo a la monarquía: "Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas"

Saber más

Iglesias ha sostenido que la figura de Juan Carlos de Borbón "es fundamental" para entender a España. "Muchos hemos ido al colegio con su retrato presidiendo las aulas", ha recordado. Por eso, ha añadido, "la propia dignidad del Jefe del Estado implica que debiera dar la cara ante su pueblo", ha remarcado. El vicepresidente del Gobierno ha restado importancia al comunicado que el abogado del rey emérito emitió el lunes y en el que dijo que su cliente estaba a disposición de la Justicia si esta le convocaba en la investigación abierta por la Fiscalía del Tribunal Supremo por los posibles delitos cometidos tras su abdicación, en 2014.

"Solo faltaría que no estuviera dispuesto a colaborar", ha dicho, para indicar que su imagen "está asociada a la monarquía". Este mismo martes, Sánchez decía que "lo que se juzga no son instituciones", sino "personas".

Pese a las diferencias en este punto, ambos líderes han defendido la vigencia del acuerdo de coalición. Para Iglesias, como ya explicara Pedro Sánchez este mediodía, no se pone en riesgo al Ejecutivo. "Cuando hay una situación molesta [en la coalición], lo resolvemos Pedro Sánchez y yo", ha asegurado. Iglesias no ha querido desvelar la conversación que ha podido tener con el presidente del Gobierno y ha pedido "ser discreto" al respecto.

"Pensamos distinto, es normalidad democrática", ha asegurado Iglesias, quien se ha mostrado "muy satisfecho del trabajo en el Gobierno". "Se notó con la subida del SMI, con el ingreso mínimo vital y con la construcción de un escudo social sin precedentes en la historia de nuestro país para proteger a los más vulnerables", ha dicho, para concluir: "Nos toca hablar de reconstrucción, de los fondos que van a llegar de la UE. Eso lo va a hacer el Gobierno de coalición, que tiene muchos años por delante".

El futuro de la monarquía

Pablo Iglesias también ha secundado al presidente del Gobierno en el respeto al actual marco constitucional por parte de su partido. Sánchez ha asegurado este martes que el Ejecutivo "considera plenamente vigente el pacto constitucional" de 1978. El vicepresidente ha señalado que su partido "respeta la ley y la Constitución Española" y ha defendido esta como "un mínimo común denominador". "No paramos de reivindicar los artículos sociales como guía para afrontar la crisis y la reconstrucción", ha asegurado.

Otra cosa, ha dicho, es que en su opinión "hay un debate social en España sobre la utilidad de la monarquía". Iglesias ha señalado, como lo ha hecho en otras ocasiones en el pasado, que "las correlaciones parlamentarias no permiten un proceso constituyente", pero sí ha afirmado que "hay un proceso histórico que tendrá como horizonte de una república que modernizará este país". "Tarde o temprano los jóvenes impulsarán una república en España, el debate es legítimo", ha zanjado.