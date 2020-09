Page dice que la inhabilitación de Torra es aplicación de la ley y cree que no convocar urnas "no tiene justificación"

TOLEDO, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recalcado que la inhabilitación firme contra Quim Torra como presidente catalán es "la pura aplicación de la ley", algo de lo que asegura no alegrarse y que "no es agradable de celebrar"; al tiempo que ha apuntado que todo lo que no sea convocar elecciones "y darle la palabra a la sociedad catalana es un machambramiento en el poder que no tiene justificación ninguna".

Así se ha pronunciado después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmara la condena de un año y medio de inhabilitación impuesta al president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, por un delito de desobediencia, lo que supone incapacitarlo para el cargo que actualmente ocupa.

En una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, García-Page ha abundado en que no celebra el pronunciamiento "en términos personales", pero esto viene provocado por "la aplicación estricta del Estado de Derecho".

"La aplicación de la ley no es de derechas ni de izquierdas", ha dicho, agregando que "para colmo de los colmos, en el caso de Torra reconoció los delitos".

Además, recuerda que "el propio expresidente viene hablando ya de una situación con un Gobierno interino en la que van a convocar elecciones", por lo que es necesario convocar las urnas.