Pedro Sánchez responde a Ayuso que "se trata de salvar vidas" y avisa de que "usar la pandemia para polarizar beneficia a la ultraderecha"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido tras la cumbre de líderes de la UE celebrada este jueves y viernes en Bruselas. Justo el mismo día en que entran en vigor las medidas del ministerio de Sanidad, recurridas por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

"El Gobierno no se manifiesta sobre procedimientos judiciales", ha afirmado Sánchez: "En ocasiones los ciudadanos asisten incrédulos a debates entre administraciones públicas. Todas las decisiones de este Gobierno se basan en los técnicos, en los criterios de los científicos para defender la salud pública y salvar las vidas de los compatriotas".

El presiente del Gobierno ha afirmado: "El Gobierno de España quiere colaborar, ayudar, no imponer, sino en base a los criterios técnicos y científicos. Y aquellos partidos que no entienden que la política está para dar soluciones, que usan la pandemia para polarizar, tienen que ser conscientes de la consecuencias: la antipolítica que sólo beneficia a la ultraderecha. Esa es la reflexión de quien tiene veleidades de usar criterios partidistas y no el criterio general".

"No estamos hablando de confinar", ha proseguido Sánchez, "sino de limitar movimientos. La ocupación de UCIs en Madrid es el doble que en Navarra. El 42% de las camas UCI en Madrid están siendo ocupadas por el coronavirus, lo cual tiene una traslación en otras patologías. Madrid concentra el 33% de fallecidos en los últimos 15 días. Estamos ante un momento de extraordinaria gravedad en la Comunidad de Madrid. No perdamos de vista eso y pongamos todos los medios. Estamos hablando de salvar vidas y defender la salud pública".

El presidente del Gobierno ha explicado que en el Consejo Europeo "ha habido preocupación por la utilización partidista que se está haciendo de la pandemia". Y, a partir de aquí, avisa a Pablo Casado, presidente del PP, y a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: "Me gustaría recordar, al menos a los partidos políticos tradicionales, que aquellos que utilicen la pandemia para dividir para confrontar y para polarizar, lo único que están haciendo es favorecer la antipolítica y, la antipolítica a quién beneficia es precisamente la utraderecha. Y esto es lo que tenemos que evitar. Por tanto, la mejor vacuna hasta que llegue la vacuna que nos aporte la ciencia es la unidad de todos, la unidad institucional y la unidad social".