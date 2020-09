PP iniciará una ofensiva para que el Gobierno "dé la cara" y explique por qué "ha vetado" al rey Felipe VI en Barcelona

MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha informado de que su partido iniciará una ofensiva parlamentaria para que el Gobierno central "dé la cara" y explique por qué "ha vetado" la presencia del rey Felipe VI en Barcelona en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces salida de la Escuela Judicial.

"Hoy sinceramente tenemos que decir que el rey debería de haber estado en Cataluña, en Barcelona y con los jueces y el Gobierno tiene que dar una explicación clara" de la ausencia del jefe del Estado, ha sostenido Montesinos en Málaga, tras ser cuestionado por los periodistas.

A juicio del dirigente del PP, el rey Felipe VI "debería de haber estado allí porque los jueces y fiscales en Cataluña han tenido un papel fundamental y han sufrido presiones enormes porque prevaleciera el Estado de derecho y la democracia".

Montesinos ha trasladado que les parece "incomprensible" su ausencia y ha añadido: "Si es verdad eso que está sugiriendo el Gobierno de que --el rey-- no está por motivos de seguridad lo que nos está viniendo a decir es que en territorio nacional dice que no puede mantener la seguridad del jefe del Estado y tal vez hay que decir que el ministro del Interior no está a la altura".

Por todo ello, ha incidido en "redoblar" la exigencia para que el Ejecutivo de PSOE y Podemos "dé explicaciones". "Vamos a presentar una ofensiva parlamentaria para que el Gobierno dé la cara y responda a las preguntas que se niega a responder a los periodistas", ha finalizado.