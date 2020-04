Los presidentes autonómicos piden a Sánchez conocer antes las decisiones sobre la crisis y una lealtad "recíproca"

Los cinco presidentes autonómicos que han intervenido este jueves en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado –los de Madrid, Murcia, Cantabria, Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta– han coincidido en reclamar al Gobierno un nuevo método de comunicación de las decisiones que vaya adoptando ante la crisis del coronavirus, de forma que no se enteren "por la prensa" los sábados, cuando suele comparecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un día antes de las conferencias de presidentes que se suelen celebrar los domingos.

Todos ellos han reclamado que la "lealtad" que pide Sánchez sea "recíproca" también con las comunidades autónomas y que éstas sean escuchadas para elaborar los planes de desescalada que se vayan a aprobar en las próximas semanas. En la comisión no ha habido ningún participante de la Generalitat catalana, que había reclamado una intervención telemática que no ha sido facilitada por la Cámara Alta, ni de Baleares, Canarias y Melilla, que no han podido desplazarse a Madrid por el estado de alarma.

Una de las presidentas más críticas con el Ejecutivo ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha defendido la gestión de su gobierno ante la crisis del coronavirus. "Siempre fuimos una semana, dos o tres por delante del Gobierno de la nación", ha asegurado Ayuso en la citada comisión del Senado, refiriéndose a medidas como el cierre de los colegios. A su juicio, "el Gobierno ha trabajado de manera muy lenta y sin estrategia".

"Se nos dijo desde el Gobierno central que esto iba a ser una simple gripe, nos confiamos y me arrepiento profundamente", ha señalado Ayuso, que se ha mostrado muy crítica con Sánchez porque no haya acudido a la citada comisión de la Cámara Alta. "El tiempo ha demostrado que era mucho más grave y que solo la anticipación hubiera evitado lo que hemos vivido", ha advertido, antes de preguntar a Sánchez si la . "lealtad" que promete Sánchez "va a existir en las dos direcciones".

Ayuso ha pedido al Gobierno una mesa bilateral con la Comunidad de Madrid así como "planes concretos" para la desescalada, porque si no, ha dicho: "Nos vamos a arruinar".

Mañueco exige "órganos operativos"

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido por su parte a Sánchez, que "fortalezca" el Ejecutivo central que, a su juicio, "tiene que mejorar sus esfuerzos de cooperación" con las comunidades autónomas. "Necesitamos órganos estables y operativos, que se reúnan de forma habitual", ha considerado Fernández Mañueco durante su intervención ante la Comisión de Comunidades Autónomas.

Como el resto de los presidentes autonómicos, el castellano y leonés ha criticado que no haya sido el propio Sánchez el que haya acudido al Senado en lugar de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. Ha pedido, además, un "fondo de apoyo económico no reembolsable" al Gobierno para poder financiar las consecuencias de la crisis y se "paguen los gastos extraordinarios" de su comunidad. También ha reclamado que la unidad territorial para la desescalada sea "asimétrica" pero no se tenga que ceñir exclusivamente a la provincia, como ha pedido el Ejecutivo central.

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ha considerado durante su intervención que la "lealtad" que "tanto repetía" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "son palabras vacías" dado que el jefe del Ejecutivo no ha acudido a la reunión de la Comisión del Senado. "La ausencia de Sánchez es una falta de respeto. No se puede hablar todos los días de grupos de trabajo y rechazar venir a hablar con las comunidades autónomas", ha añadido López Miras.

El presidente murciano ha asegurado no haber sido escuchado para elaborar el plan de desescalada. Por eso ha pedido una "lealtad recíproca". "Ahora pasamos de la emergencia sanitaria y a la reactivación económica y ahora hay que hablar, sentarse y colaborar", ha sentenciado. También ha acusado a Sánchez de convertirse en un "propagador de bulos".

El "coronel" Revilla

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha mostrado también muy crítico con la labor del Gobierno durante la crisis del coronavirus. En su intervención en el Senado, Revilla ha considerado que la reunión que se está celebrando en la Cámara Alta "es un fracaso" porque no haya asistido el presidente Sánchez. "Está tan devaluada que yo, que he sido sargento del Ejército, me he visto como coronel", ha ironizado.

"Me he encontrado como presidente autonómico devaluado", ha añadido el dirigente regionalista. "Los presidentes hemos pintado cero en esta coyuntura", ha remarcado Revilla, que ha denunciado que "ha habido una recentralización" que no admiten incluso desde su partido, que se considera "autonomista". Finalmente, el presidente cántabro ha reclamado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera: "Dinero es lo que necesitamos las comunidades autónomas", ha dicho.

Los representantes de los gobiernos autonómicos de Euskadi, Galicia y Andalucía –cuyos presidentes han delegado la representación en la comisión del Senado en otros miembros de sus respectivos equipos– han reclamado al Ejecutivo central una mayor coordinación con las comunidades para la lucha contra el coronavirus.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha considerado que la crisis sanitaria ha sido "una oportunidad perdida" para dar un mayor papel a las autonomías en la gestión de la pandemia y se ha quejado de que el Ejecutivo central ha tratado de "recentralizar" algunas competencias. Además, ha advertido contra el "uso abusivo" del estado de alarma declarado para luchar contra el coronavirus porque puede acabar situando el Estado autonómico en "estado de shock".

También ha urgido al Gobierno a dejar de lado su "excesivo apego" al mando único y a permitir a las comunidades autónomas recuperar sus competencias en la fase de desescalada de la pandemia. Erkoreka ha subrayado que no se puede proyectar el estado de alarma "más allá de lo razonable y proporcionado" y ha instado a "ir abandonando" este "paraguas". A su juicio, "es hora ya" de que las comunidades autónomas "recuperen el ejercicio de las competencias que, por derecho, les corresponden".

Galicia cree que el Gobierno "ignoró muchos avisos"

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha denunciado por su parte que el Gobierno "ignorara muchos avisos" realizados por distintos organismos internacionales antes de decretar el estado de alarma por la COVID-19. Por ello ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "escuche a las comunidades autónomas para tratar de trabajar entre todos" frente a la pandemia. Y el consejero de Sanidad andaluz, Jesús Aguirre, ha reclamado más medidas del Gobierno para paliar la crisis económica "aparejada" a la crisis sanitaria.

La consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunitat Valenciana, Ana Barceló, ha asumido por su parte "errores" en la gestión de la crisis coronavirus, como según ha dicho han cometido el resto de las administraciones públicas. "Todos hemos cometido errores, nadie puede decir que ha hecho una gestión impecable", ha asegurado. A su juicio, "esta crisis lo ha cambiado todo". "En un futuro inmediato deberemos tomar nota de la vulnerabilidad de la sociedad, y avanzar en una España descentralizada, moderna, plural y federalista. Ojalá la política sea la mejor aliada de la esperanza de las personas y los políticos pongamos todo nuestro sacrificio en la mejora de nuestro país", ha enfatizado.

Antes de la intervención de los representantes autonómicos, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, había puesto en valor la "cooperación" y la "coordinación" entre todas las administraciones públicas durante la lucha contra el coronavirus. Según ha explicado, desde el decreto del estado de alarma se han producido "más de 60 reuniones de cooperación al más alto nivel" del Gobierno con las autonomías.

Por todo ello ha considerado que el Estado autonómico "ha resistido bien la prueba de esfuerzo", aunque "evidentemente" ha reconocido que son necesarias "mejoras" para "pactar" la salida de la crisis. "Nuestro Estado autonómico ha respondido razonablemente bien. Y quiero responsabilizarlo en las comunidades autónomas y en todos los gobiernos de todos los colores", ha remachado.

Siete conferencias de presidentes desde el 14 de marzo

También ha recordado Darias que desde que se decretó el estado de alarma, el pasado 14 de marzo "se han celebrado más conferencias presidenciales que en todo el periodo desde 2004". "En 15 años se celebraron cinco y solo en el último mes y medio se han celebrado siete", ha recalcado.

A su juicio, "esta crisis sanitaria ha colocado en primer plano la necesidad de entendimiento entre todos los gobiernos autonómicos" y por eso ha destacado la asistencia de todos los presidentes de las comunidades a las citadas conferencias de presidentes, lo que ha demostrado el "profundo sentido de responsabilidad" de las distintas administraciones.

En su turno de réplica Darias ha respondido a las críticas vertidas contra el Gobierno. "La asunción de errores y responsabilidades siempre es compartida. Y estoy convencida de que han sido más los aciertos que los errores", ha afirmado. Darias ha puesto en valor "los consensos" que a su juicio se han reflejado en las intervenciones de los distintos portavoces autonómicos, que han demostrado "el buen funcionamiento del Estado autonómico".

Además, ha explicado que la ausencia de Pedro Sánchez de la comisión –aspecto criticado duramente por las autonomías del PP– se debe a que el estado de alarma "no ha finalizado" a que la "costumbre" de la citada comisión de la Cámara Alta es que no comparezca el presidente del Ejecutivo.