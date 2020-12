El PSOE buscará en el Senado una tramitación rápida de PGE y máximos apoyos

Madrid, 13 dic (EFE).- El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha asegurado hoy que el "objetivo" de su partido es que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se aprueben "cuanto antes" en la Cámara alta, para que así puedan entrar en vigor a partir del próximo 1 de enero.

En una declaración desde la sede madrileña del PSOE, Gil ha adelantado que su grupo va a trabajar para aglutinar el mismo apoyo, o incluso mayor, que las cuentas del Estado han recibido a su paso por el Congreso de los Diputados.

Según ha explicado, "no hay tiempo que perder", por lo que ha emplazado "una vez más" a los representantes de todas las fuerzas parlamentarias a que los apoyen con sus votos.

De las enmiendas a la totalidad de la "derecha y la ultraderecha" ha dicho que no le sorprenden. De la del PP ha destacado que supone que la formación liderada por Pablo Casado "rechaza ser parte de la solución a la crisis" y apuesta por "seguir siendo parte del problema".

En su opinión, el PP "sigue encadenado a la ultraderecha" y se opone a unos Presupuestos que "benefician a todos", cuando hay muchos españoles que "verían con buenos ojos" que Casado actuará con "responsabilidad y madurez".

Para Ander Gil, los presupuestos del Gobierno son un "salto de gigante para la cohesión social y para la vertebración territorial de España", ya que son los "más inversores y sociales de la historia".

Como ejemplos ha citado los 240.000 millones de inversiones públicas que recogen ("la mayor movilización que se recuerda"), los 3.600 millones para la vertebración y cohesión de los territorios (un 33% más), los más de 13.000 millones para la sanidad, la educación y la política social de las comunidades; y los 27.000 millones de los fondos europeos.

Por ello ha advertido a los que no los respalden de que serán recordados "lamentablemente" como los que no supieron estar a la altura del "momento histórico" que atraviesa el país, no se implicaron con la reconstrucción social y económica, y no ayudaron a su país cuando más los necesitaba.

Por otra parte, sobre el reciente desbloqueo del Presupuesto de la Unión Europea y de los fondos de recuperación, ha indicado que es una "buena noticia" y un "logro" conseguido por el "tesón" de líderes como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que defienden que la solidaridad y la respuesta social a la crisis debe estar siempre encima de la mesa de las instituciones europeas".