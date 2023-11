Sánchez madura los nombres del nuevo Gobierno, que se conocerá la próxima semana

Ni el sábado ni el domingo. El nuevo Gobierno no se conocerá hasta la próxima semana. Hasta el lunes, no habrá novedades en La Moncloa porque el presidente del Gobierno, que este viernes prometió el cargo ante Felipe VI, aún madura las piezas del nuevo organigrama. Pedro Sánchez no ha emitido señales al respecto más que con sus más estrechos colaboradores, que tampoco conocen la composición del nuevo Ejecutivo.

Lo que sí ha trascendido, como adelantó elDiario.es, hace semanas es que el presidente proyecta una gabinete de marcado perfil político, para afrontar una legislatura en la que se prevé una oposición extrema y destructiva. En la calle y en las instituciones. También planea un Ejecutivo con menos carteras ministeriales.

Los socialistas prevén una legislatura de alto voltaje en la que las derechas promuevan una oposición destructiva y en la que el PP “raye los cauces democráticos y apele a las emociones más primarias, como la rabia o el miedo, que son también las más corrosivas para la convivencia”, como ha demostrado estos últimos días. Una estrategia que, por otra parte, ya practicaron entre 2004 y 2008 en el primer mandato de Zapatero durante la negociación para acabar con el terrorismo de ETA y la reforma del Estatut de Catalunya como telón de fondo.

“No se trata solo de combatir la virulenta oposición del PP, sino de prescindir también de la tecnocracia, después de 5 años de experiencia de gobierno”, afirmaba un destacado socialista, que en línea con lo expresado por algunos ministros en funciones considera que la próxima legislatura no será de una prolija producción legislativa dada la transversalidad de la mayoría parlamentaria que ha hecho posible la investidura de Sánchez.

Sánchez ha decidido tomarse un par de jornadas más para terminar de perfilar el equipo mientras Yolanda Díaz ha enviado una oferta a Podemos para que Nacho Álvarez sea miembro del próximo gobierno de coalición. Ha entregado un documento a la dirección del partido para que el ahora secretario de Derechos Sociales y secretario de Economía del partido de Ione Belarra sea ministro durante la próxima legislatura. La condición, que debería aceptar Podemos, es que el partido se comprometa a “cesar los ataques públicos e insultos a miembros de Sumar, incluida Yolanda Díaz”. La respuesta de la formación que dirige Belarra ha sido nítida: su opción sigue siendo que sea Irene Montero la que ocupase un puesto en el gabinete, algo que está descartado por completo tanto en Sumar como en el PSOE.

En un hilo de X, la secretaria general de los morados ha escrito: “En el bloque democrático nos necesitamos todas las unas a las otras, sin vetos”, ha dicho. “Podemos sigue pensando que lo mejor que puede aportar al Gobierno de Coalición es profundizar las transformaciones feministas al frente del Ministerio de Igualdad”, ha cerrado.

Y todo mientras un sector de los socialistas entiende que la líder de Sumar debería mantener a un representante de los morados en el Gobierno para evitar que la tensión que mantiene con Podemos y sus cinco diputados se convierta en una bomba de relojería que estalle en cualquier momento de la legislatura.