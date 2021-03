Trillo introduce un nuevo argumento de negación: Bárcenas no reconoció una caja B mientras él coordinó la defensa del PP

El último de los miembros de la cúpula del Partido Popular en declarar como testigo en el jucio de la caja B, Federico Trillo, dejó un argumento novedoso para negar la financiación irregular que acreditan las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo: Luis Bárcenas nunca admitió esa contabilidad paralela mientras él fue coordinador de la defensa de los imputados del partido en el caso Gürtel. Entre los años 2008 y 2011, Trillo fue el coodinador de Justicia del PP, época que coincide con uno de los periodos más intensos de sabotaje a la investigación judicial por parte de la formación conservadora.

"Jamás el señor Bárcenas admitió ni un solo segundo que hubiera una caja B del PP", ha dicho Trillo, quien se ha referido en una ocasión a cuando el extesorero negó la veracidad de los papeles en las horas posteriores a su publicación. Bárcenas ha explicado en estos últimos ochos años, en repetidas ocasiones, que mintió porque pensaba que eso le beneficiaba en su estrategia de defensa en el caso Gürtel, por el que fue condenado después a 29 años de cárcel. La última vez que se ha expresado en esos términos ha sido durante su declaración en el presente juicio de la caja B.

En la exposición de Trillo también ha destacado por novedosa la afirmación de que no solo él sino tampoco los jueces instructores de la caja B dieron relevancia a las anotaciones que se refieren a su persona como perceptor de sobresueldos de esa caja B. El político y abogado obvia que el cobro de sobresueldos de dinero negro nunca fue objeto de la investigación por tratarse de un delito fiscal prescrito cuando arrancó y que su comparecencia en el juicio pretende aclarar otras cuestiones objeto del mismo. La contabilidad paralela del PP refleja pagos al que fuera ministro de Defensa durante el segundo Gobierno de Aznar de 203.286 euros entre 2000 y 2006. En los papeles de Bárcenas se le atribuyen entregas bajo los epígrafes de "Federico" y "Federico Trillo".“A mi nadie en el PP me llama Federico”, ha dicho este jueves en alusión al nombre con el que Bárcenas anotó las entregas de dinero negro para él.

Tampoco esa fue la última innovación en materia de testimonio de antiguo dirigente del PP que dejó el exministro de Defensa. El desprecio por los papeles de Bárcenas que habían expresado previamente sus compañeros adquirió una nueva dimensión en Trillo, quien dijo que no se preocupó por conocer los manuscritos hasta 2018, cinco años después de su publicación, y porque fue llamado a declarar a la comisión de investigación del Congreso.

Fue el propio Trillo el que sacó a colación uno de los episodios más oscuros de su carrera política, el accidente del Yakolev en el que murieron 62 militares españoles regresando de una misión militar mientras él era ministro de Defensa. La pregunta venía a cuento porque Bárcenas explicó ante el juez Ruz, en fase de instrucción, que parte del dinero anotado a nombre de Trillo se habría destinado a pagar la defensa en el caso Yak-42. Trillo lo ha negado hoy y ha dicho que esa defensa se pagó "a escote" entre los imputados. “Bastante dolor se ha causado y me ha causado”, añadió sobre el asunto del Yak-42.

Rato: Los papeles son falsos "en lo que se refieren a mi"

Antes que Trillo había declarado Rodrigo Rato, también como testigo. Rodrigo El exvicepresidente económico ha asegurado: “En lo que se refieren a mi (los papeles de Bárcenas) son falsos”. Según esta contabilidad paralela, Rato habría recibido 216.711 euros en pagos trimestrales y semestrales entre 1997 y 2004 cuando era vicesecretario general del PP y vicepresidente económico con Aznar. En el juicio de Gürtel, donde compareció como testigo, dijo que esos apuntes no tenían "nada que ver" con él y que nunca percibió ese dinero. Sin embargo, los papeles recogen más de 15 anotaciones con las denominaciones "R", "R. Rat." o "Rodrigo R." o "Rodrigo Rato”.

Esta mañana, Rato ha dicho: “Yo no he recibido ninguna remuneración del PP desde el año 89 que empecé a recibirla del Grupo Parlamentario Popular”. Rato ha añadido que mantiene una relación “cordial” con Bárcenas, con el que compartió módulo en la prisión de Soto del Real, y ha precisado que “jamás” trabajó con él. Preguntado por el abogado Virgilio Latorre si considera que Bárcenas deliraba, como se dijo ayer, o si tenían buena opinión de él sus jefes, Rato ha dicho: “Si estuvo 20 años como gerente las personas que trabajaban con él debían tener una buena opinión de él”.

Por su parte, el director de El País, Javier Moreno, ha explicado en el juicio de la caja B que su medio tardó cuatro días en publicar los ‘papeles de Bárcenas’ una vez recibidos porque encargó, entre otras comprobaciones, un examen de perito grafológico que constató que se trataba de la letra del extesoreor y que los manuscritos no constituían “una unidad de acto”, esto es, que habían sido escritos a lo largo del tiempo y no fabricados de una vez. El fiscal del caso, Antonio Romeral, que no había preguntado la víspera a Aznar ni a Rajoy, y tampoco lo hizo este jueves con Rato y Trillo, tomó la palabra para interesarse por las comprobaciones realizadas por el periódico, cerciorarse de que el medio manejó fotocopias y preguntar si eso no afectaba al estudio pericial, extremo que negó Moreno.