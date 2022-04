“Verdades a la cara”, por Pablo Iglesias: alegato contra las cloacas, consejos a Yolanda Díaz y prevenciones con el PSOE

“Ser de Podemos no sale gratis. Implica pagar un precio muy caro”, aseguró el pasado martes el exvicepresidente y fundador de Podemos Pablo Iglesias, durante la presentación de su libro Verdades a la cara. Recuerdos de los años salvajes (Navona, 2022), cuya edición ha corrido a cargo del periodista de elDiario.es Aitor Riveiro. El “precio” que tuvo que afrontar él por su dedicación a la política fue, según dijo, el “acoso” que sufrió en su domicilio privado, especialmente en el último año en que se mantuvo en la primera línea, hasta que decidió dejar sus cargos políticos tras el fracaso de su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en las elecciones de mayo de 2021.

Esos episodios en los que numerosas personas ungidas por la extrema derecha se agolpaban a las puertas de su casa para gritar e insultar a su familia llevaron a Iglesias a decidir contar esa y otras experiencias en el libro que acaba de publicarse, a punto de que se cumplan los doce meses de su salida de la política activa. “Ahora estoy en una posición en la que puedo hacer y decir cosas que antes no podía”, reconoce él en cada una de sus intervenciones públicas. No se le ocurre volver a la primera línea de la representación pública. “No pienso someter otra vez a mis hijos a las consecuencias de que su padre tenga responsabilidades políticas”, dice en el libro.

A sus intervenciones en radios, diarios y su podcast Iglesias decidió sumar este texto en el que explica sus últimas decisiones al frente de Podemos, arremete contra el PSOE y algunos medios de comunicación, además de dejar consejos a quien él propuso como sucesora al frente del espacio confederal, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “la mejor persona para liderar”, según él, la próxima candidatura a las elecciones generales.

“En las conversaciones que tuve con Yolanda poco después de irme le dije que, mucho más importante que sacar o no sacar la reforma laboral en los términos que queríamos, era construir un núcleo de confianza en el espacio de Unidas Podemos. No tienen todos por qué estar de acuerdo con todo, puede haber grandes discrepancias, pero la lealtad es la base de la confianza más allá de ellas”, escribe en el libro. También sostiene que el grupo confederal “ya demostró ser un espacio demasiado vulnerable a la falta de lealtad”, aunque cree que “ahora, en el universo de Unidas Podemos hay una dinámica más profesional, no tan intensa como en los orígenes de Podemos”.

“El problema de Carmena fue su falta de lealtad”

Iglesias dedica duras frases a la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, que en 2015 concurrió a las elecciones en una plataforma impulsada por, entre otros, el Podemos que él dirigía. “Para muchos”, apunta el exvicepresidente, “Yolanda se parece mucho más a Carmena que a mí, con un discurso crítico respecto a los partidos, una gran inteligencia para no pisar demasiados charcos y con un encanto y una cercanía de las que yo carezco. Y, sin embargo, no dudamos en apostar por ella como mejor liderazgo para el espacio. El problema con Carmena no eran tanto sus ideas ni su estilo como su falta de lealtad”.

Las críticas hacia el que fue su socio mayoritario en el Gobierno, el PSOE, son una constante a lo largo del libro. Respecto a la gestión de la pandemia, Iglesias asegura que en la labor de Pedro Sánchez y su equipo influyó que “la política del PSOE funciona por semanas y por meses” al tratarse de una “fuerza política muy de coyunturas”. Iglesias asegura, así, que en cuanto se empezó a conocer la gravedad del coronavirus la parte de Unidas Podemos del Ejecutivo ya advirtió de que en España se iba a producir un “crac económico”, algo que rechazaron entonces la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, según su versión.

También sostiene el fundador de Podemos que fue su espacio el primero en solicitar en el seno del Gobierno la declaración del estado de alarma. “Otra vez nosotros fuimos los primeros en decir, e insistir, en que había que hacerlo, pese a nuestra posición de defensa de los derechos civiles”, apunta. “El planteamiento que le hice a Pedro Sánchez resulta evidente: 'Tú sabes tan bien como yo que lo vamos a tener que hacer. Coño, si lo vamos a tener que hacer, vamos a hacerlo ya. Cuanto antes lo hagamos, mejor'. Su respuesta fue que no debíamos tomar decisiones que la sociedad no entendiera en ese momento”, remarca.

Sobre el PSOE y sobre Sánchez, Iglesias repite una y otra vez una misma idea para prevenir a Yolanda Díaz. “Hay que estar preparados para que las elecciones sean en cualquier momento”, señala en el libro. “Porque el PSOE y Pedro Sánchez van a convocar elecciones cuando le convenga al presidente”, concluye. “Les conozco un poco y creo que el PSOE va a buscar tener un resultado digno con una correlación parlamentaria parecida a la actual para después intentar gobernar en solitario. Van a poder vender bien en los medios que la coalición de gobierno ha sido un desastre, que se ha traducido en un Gobierno que no funciona, con ruido, con luchas internas, con falta de coherencia, y que es preferible un Gobierno en minoría del PSOE que llegue a acuerdos por la izquierda en algunas cosas y a grandes acuerdos de Estado con la derecha”, añade.

La derecha “dispuesta a todo”

Esta tesis fue refutada esta misma semana por Sánchez, que aseguró que ante las próximas generales “queda claro” que solo hay dos opciones, “o un Gobierno de coalición de la derecha con la ultraderecha, o un Gobierno de centroizquierda del Partido Socialista con lo que representa el espacio de Yolanda Díaz”. El jueves, fue la ministra de Igualdad, Irene Montero –a la que Iglesias atribuye en el libro el mérito de la conformación del actual Gobierno de coalición–, la que aseguró que el próximo Ejecutivo “será un Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos o de la derecha y la extrema derecha”.

En cuanto al acoso sufrido en su domicilio durante meses, Iglesias denuncia la “impunidad” con la que se produjo y la atribuye a las “cloacas” del Estado, respaldadas por partidos de derechas y medios de comunicación. En su opinión, “la derecha política, mediática, judicial y económica se refleja muy bien en lo que dijo, con una sinceridad digna de elogio, Mario Vargas Llosa ante Pablo Casado durante una intervención en uno de los actos de la Convención Nacional del PP: 'Lo importante no es que haya libertad en las elecciones, sino votar bien'. Ellos [la derecha] aceptan la democracia en la medida en que el resultado de la democracia no les disguste demasiado. Pero si el resultado les disgusta, están dispuestos a todo lo que en ese tiempo histórico sea posible hacer para recuperar el poder”, zanja en su libro que presentó este viernes en Barcelona.