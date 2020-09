Vox presume de obligar a Puigdemont a devolver 27.000 euros de dietas de la Eurocámara que nunca ha cobrado

"Puigdemont devolverá sus dietas gracias a Vox", presume el partido de extrema derecha en un correo electrónico enviado a los corresponsales en Bruselas. ¿El problema? Que no tiene que devolverlas, porque no las ha cobrado. "La Eurocámara exige la devolución de la mitad de sus gastos generales si la presencia de un diputado en el Pleno es inferior al 50%", prosigue Vox. Pero la Eurocámara no exigirá ninguna devolución de la mitad de unos gastos generales que no ha pagado, explican fuentes parlamentarias.

"Los fugados Carles Puigdemont y Antoni Comín tendrán que devolver la mitad de las dietas que percibieron del Parlamento Europeo en 2019", prosigue Vox: "Así lo ha reconocido la Dirección General de Finanzas de esta institución en respuesta a una carta del jefe de la delegación de VOX en Bruselas, Jorge Buxadé, que este miércoles pidió a la Eurocámara aplicar a ambos fugitivos el reglamento de gastos, según el cual los eurodiputados que no acudieron a las sesiones plenarias de 2019 tienen que devolver el 50% de su asignación para gastos generales".

Pero la carta de la Dirección General de Finanzas es una respuesta que se remite al reglamento y en la que ni siquiera se menciona a Puigdmont y Comín, por los que preguntaba Vox. En efecto, todo que no acudiera a las plenarias de 2019 tendrá que devolver el 50% de su asignación para gastos generales. Pero Puigdemont y Comín nunca recibieron el dinero vinculado a la actividad física de los eurodiputados –dietas y gastos de oficinas– porque en 2019 ni siquiera eran reconocidos como eurodiputados por el Parlamento Europeo, cosa que pasó a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, el 19 de diciembre de 2019.

No obstante, ellos no entraron al Parlamento Europeo como eurodiputados de pleno derecho hasta enero de 2020.

"Tal y como recordaba Buxadé en su carta", afirma Vox, "Puigdemont y Comín no acudieron a ninguno de los plenos del año 2019, por lo que según los cálculos cada uno tendrá que devolver 27.000 euros en concepto de gastos generales. Ambos prófugos fueron reconocidos como miembros del Parlamento Europeo en una polémica decisión que VOX llevó al Tribunal de Justicia de la UE en enero y que aún se tiene que resolver".

Sin embargo, eso que dice Vox no va a pasar: Puigdemont y Comín no tendrán que devolver esos 27.000 euros que calcula Vox en concepto de gastos generales porque nunca llegaron a cobrarlos, explican fuentes parlamentarias.

Lo que sí hizo el Parlamento Europeo, siguiendo un informe de los servicios jurídicos tras la sentencia de Estrasburgo, es restituir derechos inherentes a la condición de eurodiputado entre julio de 2019 –cuando se constituyó el nuevo Parlamento Europeo– y enero de 2020 –cuando entraron como eurodiputados de pleno derecho–, entre ellos el cobro de las nóminas. Y, cuando eso se produjo, tanto Puigdemont como Comín devolvieron todo lo que habían cobrado del Parlament de Catalunya correspondiente a aquellos meses.