Yolanda Díaz: "Estoy centrada en el Ministerio de Trabajo, la vicepresidencia es secundaria"

"Mi tarea es el Ministerio de Trabajo. Es mi profesión, lo que más me gusta en la vida y estoy centrada en ello. Con todo el honor que es ser vicepresidenta, eso es secundario". Así ha respondido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los periodistas que la esperaban en la puerta de la comisión parlamentaria donde ha comparecido este lunes para informar sobre sobre la actividad de su departamento. Han sido las primeras declaraciones de la designada como sucesora de Pablo Iglesias cuando este abandone el Gobierno y el Congreso para lanzarse como candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid.

Díaz ha reconocido que se quedó "de piedra" cuando Iglesias le comunicó su decisión hace hoy una semana. Las palabras son de una periodista, pero ella las ha asumido tras un breve silencio: "Sinceramente, sí". El todavía vicepresidente segundo del Gobierno anunció el pasado lunes su intención de dimitir de sus cargos estatales para lanzarse a la que puede ser su última batalla: Madrid. Preguntada al respecto de cómo ve esa campaña, Díaz ha rechazado hacer "valoraciones" al respecto.

La futura líder de Unidas Podemos, siempre que asuma la encomienda de Pablo Iglesias, ha evitado pronunciarse precisamente sobre su predisposición a encabezar una próxima candidatura de la coalición. "Estoy volcada en mis tareas de Gobierno", se ha limitado a responder. "Tenemos bastantes problemas en el mercado de trabajo, con un paro estructural muy duro", ha dicho. Para reiterar: "Estoy centrada con mi equipo en las tareas de Gobierno del país".

Ante la insistencia de los periodistas sobre su futuro papel en el Gobierno y las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos en las que al final Nadia Calviño fue ascendida a vicepresidenta segunda, mientras Díaz ocupará la vicepresidencia segunda, la ministra ha zanjado: "No me van a encontrar nunca, y mi historia me avala, discutiendo por puestos. Jamás".