Manuel Bartual y Modesto García, detrás del hilo de Twitter del verano: "Echaremos de menos a Nela García"

A estas alturas es probable que muchas de esas personas ya sepan que la historia de Nela García es ficción. No obstante, lo que probablemente desconocían o tan solo sospechaban algunas de ellas es que detrás del hilo están Manuel Bartual y Modesto García, dos personas que empiezan a ser 'leyendas' de la creación literaria en Twitter. Si existiera el equivalente a Tinder de Narradores en Twitter de habla hispana, lo suyo sería un Súper Match.

Manuel Bartual, que ya contaba con una sólida carrera artística colaborando como ilustrador y guionista de historias para las revistas El Jueves u Orgullo y Satisfacción, se hizo famoso para el gran público el año pasado tras un hilo en Twitter que terminó siendo novela y con el que consiguió movilizar a 400.000 personas. Meses más tarde y tras reconocer que su vida ha cambiado, Bartual fue jurado de la Feria del Hilo, un concurso sobre hilos de Twitter. Éste, organizado por Twitter España, fue ganado por Modesto García con el hilo de un falso crimen que también generó mucha atención e incluso fue cubierto por la BBC.

Allí se conocieron y al poco, Bartual le propuso a García colaborar: "Al principio pensamos en hacer un crossover de la historia de Modesto pero respetando nuestros perfiles...Pero luego quedamos y comenzamos a pensar en una historia desde cero", asegura Bartual. "Nos sorprendió mucho la gran sintonía que había entre ambos, hemos trabajado muy a gusto", añade García. Así nació Nela García, un nombre en homenaje a los nombres de ambos: "Nela" por Manuel/Manuela y "García" por Modesto García.

Una de las claves del éxito detrás de la historia de Nela, al igual que ocurrió con el crimen por resolver que presentó García en su momento o la persecución que fingió sufrir Bartual hace poco más de un año, es que comienza de forma aparentemente normal. Lo suficiente como para que parezca que se trata de una usuaria más en Twitter pero con el toque justo de intriga para que el público de la tuitosfera quiera ir sabiendo más. "Ha sido un proceso creativo muy intenso", asegura Bartual. "No se ha tratado tanto de escribir a solas como de crear bullet points, ideas o tuits que indicaban acciones y luego ya íbamos consensuando", complementa García.

Beatrice Williams no existe: es un montaje de dos amigas de Modesto García

"A ver os tengo que contar esto porque estoy FLIPANDO" explicaba Nela en Twitter el pasado 20 de agosto, dando el pistoletazo de salida al hilo. En su perfil se presenta como programadora, 'hija de su madre' y gamer. En unos pocos tuits, cuenta a sus, por entonces, pocos seguidores, que se encuentra un móvil sin contraseña de otra chica llamada Marta Gutiérrez. Tras varias averiguaciones, llega hasta un blog con fecha de 2008 donde descubre que el móvil pertenece a otra chica llamada Beatrice Williams. Le escribe pero le contesta el padre de ésta diciéndole que desgraciadamente ésta falleció.

Captura de pantalla de la aplicación Trello en el que se ve la programación de todos los tuits del hilo.

A partir de ahí comienza a desarrollarse una historia llena de intrigas, secuestros, pistas y todo tipo de situaciones que han llevado a la audiencia cada día mayor a movilizarse hasta el punto de que 60 personas se plantaron delante de una farola a las doce de la noche, con tal de poder colaborar en la historia y descifrar un misterio. En este caso en particular, la protagonista les explica que no puede acudir a una de las citas que eran necesarias para seguir adelante con las pruebas que un grupo de misteriosos 'hackers' han puesto en su camino.

La mierda es que yo no puedo ir porque tengo que pasar la noche con mi madre y vive lejos de esa zona. Por favor, ¿alguien puede pasarse por allí esta noche y enviarme la foto? — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

"Eso fue muy emocionante. Estuvimos planteando acercarnos pero era arriesgado. Al final lo vimos todo por el live-story de Instagram de un chico que fue". Y es que quizás este sea uno de los elementos formales que suponen ir un paso más allá con respecto a sus hilos previos que tan bien funcionaron. En "El Otro Manuel" los contenidos se fueron secuenciando a lo largo de una semana. Como si fuera una serie, con sus pausas y sus esperas y una audiencia ansiosa por saber el siguiente episodio. En el crimen descubierto por Mr. Brightside (el personaje de Modesto García) había muchas pistas a lo largo de la historia.

La audiencia, parte clave de la historia

Solo que en ambos casos fueron hilos concebidos para ser ser leídos sin generar demasiada participación activa más que la propia lectura. En esta ocasión, ambos se pudieron de acuerdo para ir más allá: "Sabíamos que hacía falta algo más y por eso, además de analizar qué es lo que había funcionado mejor de nuestros hilos, decidimos dar un paso más", aseguran. A pesar de la experiencia de ambos, ninguno estaba seguro de que funcionaría. "Lo viral se busca, no se consigue", subraya García. Y es que la participación del resto de usuarios en el hilo ha sido una parte fundamental de la historia. Desde averiguar cuál es "la primera línea del primer libro" hasta resolver código binario, pasando por una web interactiva y un número de teléfono al que los usuarios podían llamar y recibir las mismas instrucciones casi que la protagonista. Algunos youtubers, como DrossRotzank, han llegado a hacer vídeos sobre "el caso Nela García", que superan los tres millones de reproducciones.

Bartual y García estuvieron trabajando durante 8 intensas semanas con un equipo de hasta 10 personas que han colaborado para hacer posible el hilo. Al principio, decidieron que sería autofinanciado: "Pusimos dinero de nuestros bolsillos para que todas las personas que trabajaban pudieran cobrar", asegura Bartual. En un momento dado y viendo que el volumen de trabajo estaba siendo cada vez mayor, decidieron aproximarse a Samsung España. "Ya los conocíamos porque habían patrocinado la Feria del Hilo. Lo que les propusimos fue financiar nuestro hilo con una condición: que la historia fuera intocable", concluye. Esto pone fin a una de las especulaciones que ha centrado parte de las interacciones por parte de los usuarios: no es una campaña de la marca, es una historia patrocinada por ésta. "Fuimos nosotros quienes llamamos a la marca y no al revés. Creo que es algo innovador y espero que otras marcas sigan este camino", puntualiza García, quién conoce además muy bien el ecosistema publicitario debido a su trayectoria en el sector y su papel divulgador en Brandemia.

Otro de los enigmas más allá de la propia historia ha sido sobre la autoría del propio hilo. Al segundo día ya había varias personas que aseguraban haber descubierto que Manuel Bartual estaba detrás del hilo. El hallazgo era bastante verosímil: el número del perfil de Blogger de Beatrice Williams (personaje de la historia) coincidía con el perfil de Manuel Bartual. De hecho, al día siguiente, el conocido tuitero Hematocrítico llevaba a cabo un hilo delatando a Bartual y García.

Bartual y García aseguran que todo estaba preparado y que incluso este hilo de Hematocrítico estaba planteado de antemano. "Cuando concebimos la historia sabíamos que iba a haber tres tipos de espectadores: aquellos que siguieran la historia, aquellos que además de seguirla tratarían de ayudar activamente a la protagonista a conseguir su objetivo y por último aquellos que disfrutan más tratando de averiguar quién está detrás", comenta Bartual. "De hecho, si nos fijamos en el número de me gustas o RTs de ese hilo de Hematocrítico es muy bajo en comparación con el número total de seguidores que tiene la historia", comenta García. No ha sido la única miguita de pan que han dejado en el camino. La protagonista aparece leyendo el hilo de Modesto y tiene en su estantería el libro de Bartual. También, ambos han llevado a cabo pequeños guiños. Como hacer un tuit cada uno con una broma a partir de uno de los tuits de la protagonista.

- ¿Oye tu clave de wifi es sencillita?

- Si, te dicto: https://t.co/HEnEFMOkK3 — Modesto García (@modesto_garcia) 23 de agosto de 2018

Cuando te quedas dormido sobre el teclado. https://t.co/NLmzF1k9L5 — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2018

"Teníamos claro que la ambigüedad es clave. Nadie sigue una historia en Twitter si desde el principio les dices que es ficción", asegura García. Sin embargo, deja claro que no querían hacerlo pasar por verdadero: "Nuestra intención para nada es que piensen que es real, es más, queremos fomentar el espíritu crítico". Lo cierto es que es muy probable que el porcentaje de personas que realmente haya pensado que no era una historia no es significativo comparado con la cantidad de gente que, entendiendo que era un juego de ficción, ha participado activamente en la historia haciendo cosas increíbles.

Bartual y García han intentado seguir tuit a tuit casi todas las reacciones aunque ha habido momentos en que era complicado: "Hemos intentado leer todo, aunque había ciertos momentos en que era más fácil observar si había una repetición de un tema comentado por varias personas", asegura García. Aún así, ha habido reacciones que les han resultado inesperadas. "A mí me han sorprendido las teorías rebuscadas y macabras ¡Qué imaginación tiene la gente!", apunta García. Dicha imaginación incluso les puso en un aprieto, como explica Bartual: "Lo de las columnas del Congreso y que dijeran que había 12 y no 6 nos obligó a revisar bien cómo continuar".

Dentro del grupo de quienes además llevaban sus pesquisas a la autoría hubo muchas personas que sugirieron que Nikki García era la actriz que interpretaba a Nela García...y no estaban desencaminados. Sin embargo, hay dos detalles que transforman a Nela García en una Frankestein tuitera: sus ojos han sido modificados digitalmente en todos los vídeos y fotos por el experto en postproducción Alejandro Pérez Blanco. La voz tampoco es la suya, está doblada por la actriz de doblaje Ana de Castro.

Del simple hilo a la producción audiovisual transmedia

Los dos meses de duro trabajo que ha habido detrás del hilo ha hecho posible el uso de hasta "efectos especiales" en la historia, que durante la última etapa ha tomado un giro mucho más audiovisual y se ha convertido en una producción a gran escala, sobre todo para un hilo de Twitter. La protagonista, en un momento dado, recibe hasta un vídeo en el que uno de los autores del misterio se cuela en su casa y la graba mientras duerme, como si de una película se tratase.

En un determinado punto de la historia, Nela es secuestrada por un misterioso 'Mono Rojo', miembro de la hermética organización detrás del misterio en el que está implicada. Pérez Blanco ha sido el encargado de incorporar el logo del grupo hasta entre los números de un ascensor, añadir el sonido estridente de una alarma en un enorme centro de telecomunicaciones –que sospechosamente se parece mucho al Complejo de Comunicaciones que la NASA tiene a las afueras de Madrid, en Robledo de Chavela– como si de Los Juegos del Hambre se tratase y de hasta generar la voz sintetizada del enigmático contestador automático que ha guiado a Nela durante todo el hilo.

Cartel de Red Monkey

El cuidado de los detalles ha sido milimétrico. Es probable que nunca un hilo de Twitter haya conllevado tanto trabajo e involucrando a tantas personas. "Hemos intentado crear un universo de ficción que sea coherente y Nela tiene de todo: su Instagram, su Facebook", comenta Bartual. De hecho, la creación del perfil de Nela fue posible gracias a un amigo de García. "Nos prestó la cuenta y tratamos de que sonara coherente. Nela ha ido a Madcool, ha hecho memes, ha comentado cosas de actualidad política", apunta García.

El universo transmedia ha involucrado no solo mantener la coherencia entre las diferentes plataformas que Nela usaba desde el principio sino también tratar de que todos los contenidos que se iban publicando no supusieran ninguna incoherencia narrativa. El hecho de Nela contase con su propia cuenta de Twitter desde 2012 despistó a muchos de los usuarios al comienzo, ya que no encajaba con el típico perfil falso. No sólo contaba con todo tipo de redes sociales, sino que además fueron dejando un rastro de miguitas de pan sobre los gustos y atributos de la protagonista, que luego jugarían un papel clave en la historia, como el hecho de que sea programadora, cercana a su madre o que trabaja bien bajo presión, como dejó entrever en su perfil de curiouscat. Todo estaba cuidadosamente entrelazado para asegurar la coherencia del hilo.

Al ser preguntados por la posibilidad de trasladar esto a una serie de ficción audiovisual ambos lo tienen claro: "Nos encantaría, aunque también es cierto que después de mi hilo del año pasado recibí varias ofertas para convertirlo en serie y al final no se ha concretado ninguna…", comenta Bartual. Lo curioso del tema es que el hilo en sí mismo ya es 'audiovisual', puesto que gran parte de los contenidos clave son pequeños vídeos. Sin embargo, ambos creen que el futuro del formato no está claro: "Es un formato muy delicado y muy complejo. Depende mucho de mantener la ambigüedad de la que antes hablábamos", señala García.

El falso documental tuitero

En un formato que se parece más a un falso documental que a una serie de ficción y a pesar de la ambigüedad, el pacto con el público ha resultado clave para el éxito del mismo. "Creo que una de las claves es que cuando interactúas desde tu cuenta con Nela y ésta te responde, automáticamente te conviertes en un personaje de ficción", comenta Bartual.

Considerado como ficción o como falso documental, ha quedado claro que el hilo ha sido todo un éxito, toda una muestra de "tuiteratura" tal y como lo ha descrito Bartual en un tuit reconociendo su autoría tras el final del hilo. Ayer, a medida que se acercaban las ocho de la tarde, cientos de personas activaron las notificaciones de Twitter en sus teléfonos móviles, intrigados por saber si sus pesquisas eran ciertas.

Nela había explicado unas cuantas horas antes que, tras resolver la última prueba del enigma, ha decidido unirse al grupo de hackers #RedMonkey, ya que coincide con su ideología. El objetivo de los misteriosos 'hackers' no era otro que reclutarla para que participe en un ataque cibernético a gran escala, al más puro estilo Mr. Robot. "Tenemos una oportunidad única de, entre todos, construir un mundo digital organizado y saludable. Una red más segura, más próxima a la idea original y alejada por completo de aquello en lo que la hemos convertido", concluye la protagonista, al tiempo que advierte de que el primero de dichos ataques iba a tener a la hora señalada. Un mensaje, que a pesar de ser ficticio, resuena en mucha gente.

Llegan las 20.18 en punto y en el perfil de Nela se publica un vídeo de Vimeo. Con un estilo entre Matrix y Black Mirror, con una producción que nada tiene que envidiar al audiovisual profesional, aparecen en la pantalla una serie de títulos de créditos en los que, por fin, Bartual y García dan la solución al misterio. Ellos han escrito y dirigido la historia de Nela García y nos invitan a reflexionar sobre el uso que hacemos de las redes y cómo estamos cediendo nuestros datos a grandes corporaciones. La red se llena en pocas horas de alabanzas por el enorme trabajo que hay detrás de sus aventuras.

Manuel Bartual y Modesto García han conseguido volver a demostrar que Twitter puede ser usado para otra cosa que no sea polarizar el debate político y social. Quizás cueste volver a leer un hilo de estas características. El público se vuelve más desconfiado pero también ha ampliado sus destrezas para consumir un tipo de historias que ahora son pioneras pero que, al igual que pasara en los inicios de cualquier género o disciplina, probablemente se desarrollen de formas increíbles que aún estamos por ver y disfrutar.