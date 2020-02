Dj Elon Musk: el fundador de Tesla publica una canción rompepistas con una letra formada por dos frases

El fundador de Tesla, SpaceX o PayPal, Elon Musk, ha sorprendido a sus seguidores en las redes sociales una vez más. En esta ocasión ha sido con el lanzamiento de su nuevo 'single', Don't doubt ur vibe [No dudes de tu vibra]. Él mismo se encargó de moverlo en Twitter este viernes.

La canción, perteneciente al estilo EDM [Electronic Music Dance], tiene una duración de cuatro minutos y mezcla sonidos de electrónica con una letra sencilla: "Don't doubdt your vibe, because it's true; Don't doubt your vibe, because it's you".

El sencillo acumula más de dos millones de reproducciones en SoundCloud. También está disponible en Spotify.

La publicación ha causado revuelo tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Algo que no es nuevo en el magnate, que acostumbra a dejar mensajes que no pasan desapercibidos, como cuando defendió la jornada laboral de 80 horas semanales porque "nadie ha cambiado el mundo en 40".

Esta misma semana, Musk, a través de Twitter, empezó a dar pistas de lo que estaba por llegar. Lo hizo con un mensaje que publicó el jueves en el que aparece el icono de un hombre bailando.

El tuit recibió miles de reacciones de usuarios que –seguramente– no esperaban lo que estaban a punto de oír. Ese mismo día, el magnate anunciaba, a través de un hilo de Twitter, que acababa de escribir una canción titulada Don't doubt yer vibe.

En ese hilo decía, además, que pronto estaría disponible el 'single' en Emo G Records. Y añadía que "es una canción dura". El anuncio acumuló miles de reacciones de sus seguidores, también de respuestas en las que le pedían escucharla.

Este viernes, Musk publicaba un enlace al sencillo, disponible entonces en SoundCloud, y aclaraba que había escrito y cantado la canción.

Miles de personas reaccionaron tras la escucha. En la mayoría de los mensajes, los usuarios destacaban el carácter de "leyenda" de Musk. También había quien se sorprendía gratamente de que fuera verdad que había lanzado su segundo sencillo; o quien especulaba con que tal vez hará algo más con esta música.

El proceso de realización de la canción quedó documentado por Musk, que publicó en su perfil de Twitter imágenes del trabajo de grabación, en las que aparece en la mesa de mezclas.

Don't doubt ur vibe es el segundo tema de Elon Musk y ha llegado diez meses después de RIP Harambe, una canción en la que homenajeaba al gorila abatido en el zoo de Cincinnati (EEUU) cuando un niño de tres años cayó en su recinto.

Esta primera canción fue publicada el 30 de marzo de 2019 y el propio Musk dijo en un mensaje en su perfil de Twitter que estaba decepcionado con el poco éxito que había tenido.

Diez meses después de su lanzamiento, la canción, de casi dos minutos de duración, acumula algo menos de tres millones de visitas en SoundCloud.