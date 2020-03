La batalla de los "sanitarios kamikazes": la falta de protección en los hospitales españoles salta a la portada del New York Times

Los 'sanitarios kamikazes' españoles –los médicos y enfermeros que luchan en primera línea contra el coronavirus– han llegado a la portada de 'The New York Times'. El periódico estadounidense recoge los testimonios de los profesionales, que denuncian la falta de material para protegerse frente a la pandemia. "Es muy difícil quedarte atrás y decir que no atiendes a un paciente porque no estás protegida", resume una trabajadora.

"Esta pantalla de protección me la hizo mi marido, que es muy MacGyver. Yo me alegré mucho, pero le dije: 'Me gustaría algo para todas las compañeras de la unidad", comenta Rosa Nieto, enfermera del Hospital Virgen de las Nieves (Granada). "Nuestros trabajadores están cayendo a un ritmo brutal", explica Marisol Castro, portavoz de Comisiones Obreras.

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, más del 14% de los contagiados por coronavirus son profesionales sanitarios –12.298 personas en total. La falta de material para protegerse frente a la pandemia ha sido una denuncia constante del gremio desde que empezó la crisis sanitaria. "Nos están obligando a ir al matadero", denuncia un médico a eldiario.es desde el hospital de campaña improvisado en Ifema (Madrid).

Ante la falta de material, que las administraciones públicas están intentando adquirir pese a las dificultades en la red comercial internacional, los sanitarios han optado por buscar alternativas caseras, tal y como ya contó eldiario.es en este reportaje. "El ingenio está en su máxima expresión", comenta una trabajadora al periódico estadounidense, que muestra cómo los empleados crean equipos de protección caseros usando bolsas de basura, envoltorios de batas estériles, portafolios, telas o sábanas de quirófano.

El Ministerio de Sanidad ha declarado como un objetivo principal evitar el contagio entre los sanitarios, no sólo por las evidentes consecuencias individuales –ya se han registrado cuatro casos de sanitarios fallecidos con COVID-19–, sino por la consecuente falta de personal y por la posibilidad de que terminen trabajando infectados y se conviertan en posibles vectores de contagio. Sin embargo, la falta de material de protección sigue causando estragos entre quienes están en la primera línea del combate contra el virus.

El vídeo de 'The New York Times' muestra las salas de espera y los pasillos de los hospitales españoles saturados, una situación que se complica en las UCI, que ya se asoman al colapso. España es el tercer país del mundo con más casos confirmados –unos 85.000 contagios, sólo superados por Italia y Estados Unidos–, si bien los datos confirman un leve descenso en el crecimiento de casos y de fallecimientos. La situación en Estados Unidos también es crítica, como cuenta el periódico en diferentes informaciones. A la falta de material, denunciado también por las organizaciones médicas, se suma allí el modelo sanitario privatizado y desigual y las diferencias en la actuación de las diferentes administraciones.

Esta no es la única vez que el periódico estadounidense se ha fijado en la situación del coronavirus en España. Este lunes puso al expresidente José María Aznar como ejemplo de "rico europeo" irresponsable durante la pandemia por acudir a su segunda residencia. El exmandatario y su mujer, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, acudieron a su casa en Marbella a pasar el confinamiento.