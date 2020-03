'Estados Desunidos': descoordinación y contradicciones en la respuesta norteamericana al coronavirus

Dos costas, un mismo país, dos relatos distintos. La arena de las playas en Miami Beach y Fort Lauderdale en la costa atlántica de Florida está desierta. Es la temporada de vacaciones de primavera pero los alcaldes demócratas de la zona han ordenado el cierre para luchar contra la propagación del coronavirus.

Al otro lado de la estrecha península del estado, las playas que dan al Golfo de México viven en una realidad paralela. Allí, el alcalde republicano se negó a cerrar las playas de Clearwater y el resultado es visible en las imágenes que han dado la vuelta al mundo: miles de bañistas despreocupados ocupando la arena y socializando en el agua.

Clearwater Beach, Florida is PACKED today despite "social distancing" recommendations.



We Americans sure can be a dumb lot...pic.twitter.com/LRU06h2d03