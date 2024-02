Ayuso lanza su última conspiración y ve a ETA en un cartel de EH Bildu por una palabra en euskera y su grafía

“Decide cambio” (Erabaki Aldaketa), recoge el cartel de EH Bildu que publicita la candidatura de Pello Otxandiano como lehendakari de cara a las próximas elecciones en Euskadi. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, no lo ve así. Isabel Díaz Ayuso tiene una nueva conspiración y, aunque no es muy original, vuelve a relacionar al partido vasco con ETA. Esta vez, por la grafía escogida de una letra y por el final de la palabra “aldaketa”.

Bildu lleva a terroristas en cada una de sus listas electorales. Y ahora se ríen de todos en sus carteles.



Este cartel es una razón más para llevarlos ante el Tribunal Supremo.



Por dignidad y justicia. Para que no engañen a los jóvenes. pic.twitter.com/HuOrT55jnB — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 26 de febrero de 2024

Ayuso ha denunciado en su cuenta de X, antes Twitter, que el cartel de EH Bildu es “una razón más para llevarlos ante el Tribunal Supremo” y ha adjuntado, además de una foto con la propaganda electoral, otra con un cartel de la banda terrorista. “Por dignidad y justicia. Para que no engañen a los jóvenes”, ha sentenciado la presidenta autonómica.

No se sabe con exactitud a qué se refiere Ayuso, ya que ella no señala con claridad el motivo por el que, según ella, el cartel de EH Bildu podría incurrir en algún tipo de delito. Pero las Nuevas Generaciones del PP en España ha señalado, también en X, cuál es la supuesta similitud: tanto la terminación “eta” como la apariencia de la “e”. “Pero Bildu no es ETA”, han afirmado.

Pero Bildu no es ETA. pic.twitter.com/E4yVHcNYn3 — NNGG España 🇪🇸 (@NNGG_Es) 26 de febrero de 2024

Este mismo lunes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a pedir en una entrevista a Antena 3 que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la legalidad de EH Bildu, como viene haciendo desde hace meses.