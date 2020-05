Los editoriales de la prensa en papel, contra el Gobierno: "Demencial ineptitud y agresivo radicalismo de la coalición"

Los editoriales de la prensa de papel se han unido en sus críticas al acuerdo para la derogación de la reforma laboral, firmado el miércoles por PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu. El Mundo acusa a Pedro Sánchez de haber "prostituido" el "valor de su palabra", ABC pide a quienes le "sustentan en el poder" que lo abandonen y El País afirma que deben "depurarse responsabilidades".

En su editorial, El País asegura que la "única manera" de contener "la hemorragia política" provocada por el pacto con EH Bildu "en un contexto impropio y con un socio inadecuado" es "depurando responsabilidades". Asevera, además, que "un Ejecutivo de coalición no puede ser el cuadrilátero político donde dirimir mediante golpes de efecto las disputas entre socios".

Para El País, el acuerdo no tenía "sentido" ni "en el fondo ni en la forma" a cambio de una abstención "irrelevante" y ha destruido "el mermado crédito negociador del Gobierno". "Ha concitado en su contra un sentimiento de estupor, tanto por el diletantismo de firmar lo que firmó, como por el desorden interno que evidenció la rectificación y la rectificación de la rectificación, llevando al paroxismo la inseguridad jurídica", señala. Este editorial fue publicado el jueves por la mañana, tras la confusión generada por el cambio de la palabra "íntegra" en el comunicado del acuerdo y después de que Pablo Iglesias señalase en una entrevista que la derogación debía ser total.

El Mundo acusa al Ejecutivo de coalición de "demencial ineptitud y agresivo radicalismo". "A su angustia por la incertidumbre sanitaria y la devastación económica han de añadir los ciudadanos la demencial ineptitud y el agresivo radicalismo de la coalición dirigida por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: este Ejecutivo es parte fundamental del problema y no de la solución", comienza su editorial.

Para El Mundo, se está "imponiendo" el plan de Podemos, con sus "alianzas simbióticas con el separatismo más destructivo", mientras que el presidente del Gobierno "se entrega porque no tuvo ni tiene la valentía de explorar una alternativa moderada". Este periódico cree que Sánchez es "un aventurero sin escrúpulos que ha traicionado los últimos principios de un partido irreconocible" y le acusa de haber "prostituido" el "valor de su palabra" ocultando "el enjuague con Bildu para no malograr el apoyo de Cs y desairando al PNV con los herederos de ETA en un contexto preelectoral", mientras los vicepresidentes Nadia Calviño y Pablo Iglesias "ventilan su duelo de autoridad al hilo de la rectificación o no del infame pacto".

"Comportamiento moralmente atávico"

ABC pide este viernes a quienes "sustentan en el poder" a Pedro Sánchez que lo abandonen porque su "trilerismo político" ha llegado a un "punto insostenible". En su editorial, titulado Imposible continuar así, el periódico conservador sostiene que el presidente del Gobierno tiene un "comportamiento moralmente atávico que le ha llevado a permitir que Otegui presumiese ayer de tener secuestrados a los españoles".

ABC afirma que lo ocurrido "retrata" a ministros como Grande-Marlaska, Margarita Robles o Nadia Calviño "porque su prestigio profesional se agota entre contradicciones y ambiciones cada minuto que se sientan junto a Sánchez". En concreto, pide la dimisión de Calviño, que impuso su criterio con la retirada de la palabra "íntegra" en el comunicado del PSOE sobre el acuerdo para la derogación de la reforma laboral. "Si Calviño hizo rectificar in extremis a Sánchez y ni siquiera fue informada de la maniobra con los proetarras y con Podemos debería dimitir", se puede leer entre sus páginas.

Por su parte, La Razón califica a EH Bildu de "el partido de ETA" y señala que lo ocurrido "no es más que la deriva lógica del acuerdo de investidura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, que fue acordado con las formaciones más radicales del panorama político español". Para este rotativo, los partidos que permitieron la investidura de Sánchez entienden la acción de gobierno como instrumento "de un proceso objetivamente revolucionario que dinamite los basamentos de la actual democracia española", tanto en lo que se refiere al modelo económico y social, "que es el de una Nación de corte occidental", como en "su integridad territorial".

Este periódico asegura que Pablo Iglesias está "atento a la hora de llevar a los socialistas al límite de sus contradicciones" y realiza, además, una defensa de la reforma laboral impulsada por el Partido Popular: "No sólo vino dada por la necesidad de hacer frente a la crisis financiera de 2008, sino que, a la postre, resultó providencial para el mercado de trabajo –salvó más de un millón y medio de empleos– y para la supervivencia y mejora de la competitividad de las empresas, hasta el punto que se dio la vuelta a la balanza comercial de nuestro país".