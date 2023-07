LP: “No conozco a la mayoría de los artistas que han interpretado mis canciones”

Su carnet de identidad la nombra como Laura Pergolizzi, pero prefiere que la llamen simplemente Lp. Ese es su nombre artístico, con el que se dio a conocer como cantante y compositora, y con el que ha alcanzado el número 1 en 18 países y los mil millones de streams, sobre todo gracias a su éxito Lost on you. Su voz al teléfono no parece estar al otro lado del océano, sino mucho más cerca. Quizá en el Mediterráneo de sus abuelos paternos, napolitano y siciliana.

“No he estado mucho por allí, salvo para tocar un par de veces, pero es maravilloso, una locura. Creo que estoy orgullosa de mi herencia mediterránea como también de la irlandesa, que es mi rama familiar materna. Eso me ayuda mucho en las resacas, aguanto más que la mayoría de la gente”, bromea. Y cuando se le hace notar que sus orígenes van de isla en isla, exclama, “¡eso es! También me gustan las islas caribeñas y toda esa mierda, de modo que sí, voy de isla en isla”.

Esta neoyorkina de 42 años convertida en estrella mundial ya se había dado a conocer, no obstante, como compositora para una larguísima lista de gigantes de la música como Cher, Rihanna, Backstreet Boys, Leona Lewis, Mylène Farmer, Christina Aguilera, Noah Cyrus, Céline Dion, Avicii o el antiguo guitarrista de The Eagles, Joe Walsh. Esta labor le proporcionó enormes beneficios, pero ahora asegura que “prefiero interpretar mis propias canciones, seguro. Me da más control sobre el resultado final y es mucho más emocionante. Es emocionante tocar canciones para la gente, no limitarte a crearlas. Me encanta ser capaz de hacerlo yo misma”.

Componer con sentimientos

Por otro lado, Lp asegura que su contacto con estas celebridades ha sido anecdótico, si es que ha llegado a tenerlo. “La mayoría de esas canciones son colocadas, de modo que no conozco a la mayoría de los artistas que las han interpretado. Las toman de mi catálogo y las graban o las hacen en directo, de modo que ya sabes, me gustaría decir que sí los conozco, pero… En última instancia, me gustan y los aprecio”.

Sobre su gran hit, Lost on you, la cantante reflexiona sobre el modo en que una ruptura sentimental es lo mejor para crear música, y si le resultaría posible escribir una canción a partir de una situación feliz. “No estoy segura, estoy tratando de pensarlo… Creo que todos los sentimientos pueden ser una buena materia para componer, pero quizá sean más productivos los altibajos típicos por los que pasamos a veces. En el caso de Lost on you, como sabes me encontraba en una mala situación, tienes eso dando vueltas en tu cabeza y tienes que moverlo de alguna manera, y la música sirve muy bien para ello”.

“Toda la vida es una especie de colección, de sentimientos y de cosas”, prosigue la estadounidense, que nunca ha tenido reparos en hablar de su vida privada, incluyendo su relación con la actriz Tamzin Brown o con la también cantante Lauren Ruth Ward. “Es imposible evitar hablar de ello cuando eres famosa. Hablas de cosas que te importan porque lo más probable es que esas cosas le importen también a la gente, y eso es siempre bueno”.

Dispuesta a asumir siempre nuevos retos, Lp aspira a grabar “ese disco que todavía no conozco”, pero que espera su momento en algún lugar de su potente motor creativo. Pero antes le espera Europa, y en concreto la cita sevillana del próximo día 15 de julio, su concierto en la Plaza de España de Sevilla, en el marco del Icónica Sevilla Fest.

Sentirse único

“No he estado nunca allí y no tengo ninguna idea formada acerca de la ciudad, de modo que estoy deseando que llegue ese momento. Lo único que conozco de Sevilla es la música de El barbero [la ópera de Rossini], ¡oh, sí!”, ríe.

Cuando se le comenta que actuará en un espacio que ha servido de escenario de rodaje para películas como Lawrence de Arabia o Star Wars, asegura estar “emocionada, pero ya sabes, yo vivo en California, en Los Angeles, y estoy acostumbrada a ese tipo de locuras. Espero pasármelo muy bien allí”.

A la capital hispalense acudirá, además, con una banda renovada, en la que destaca el fichaje del guitarrista Andrew Martin. “Me gusta tener a grandes personas alrededor, que tengan una buena actitud y buena vibra. Tenemos una estupenda química. Trato siempre de que la gente que sube al escenario conmigo sean escritores, amigos, buenas personas, para poder ser feliz y disfrutar de la música. Si lo consigo, lo pasamos muy bien”.

Esa es su prioridad, pero también para transmitirla a los espectadores. Lp asegura buscar siempre entre el público “a la persona más insospechada”, dedicarle su mejor sonrisa desde el escenario y una mirada que diga “hey, gracias por venir. Eres único, eres especial entre la multitud”.