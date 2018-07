Ciudadanos propone cárcel para quienes ofrezcan falsos remedios que hagan dejar tratamientos de dolencias graves

El grupo parlamentario de Ciudadanos ha propuesto este miércoles una reforma del Código Penal que prevea penas de cárcel para quienes engañen a pacientes con remedios no contrastados para enfermedades letales que hagan que se abandonen los tratamientos probados.

Este cambio del código recoge penas de seis meses a cuatro años de prisión para quienes " alienten posibilidades de curación no sustentadas en estudios científicos no contrastados". Es decir, tratamientos no autorizados por la Agencia Española del Medicamento, especifican.

Ciudadanos ha registrado esta proposición anticuranderos pocos días después de que se conociera el caso denunciado por un médico de Girona en el que una mujer murió por cáncer de pecho tras abandonar la medicina tradicional y aceptar un tratamiento natural que le llevó a presentarse en el hospital con la mama putrefacta.

El grupo de Ribera ya llevó al Congreso una proposición no de ley que abordaba la actividad de estos curanderos o gurús en febrero de 2017 y que fue rechazada por todos los grupos. En esa ocasión, Ciudadanos pretendía que los médicos actuaran como fiscalizadores y denunciaran los casos de falsos tratamientos que detectaran cuando atendieran a algún paciente.

Las pseudoterapias como la homeopatía llevan un tiempo en el foco de atención, pero han conseguido mantenerse en una zona indefinida a salvo de regulaciones de prohibición. Incluso el grupo parlamentario de l PP admitió reunirse con la Asociación Nacional de la Homeopatía en abril de 2017. En ese momento, el PP explicó que " todos los grupos tienen derecho a ser escuchados" y que el Partido Popular "no está para validar o no la eficacia de una terapia, sino para escuchar".

Sin embargo, la actual ministra de Sanidad, Carmen Montón, sí se ha mostrado beligerante y frontalmente contraria a las pseudoterapias como la homeopatía. "Vamos a dejar claro que no es una terapia y que no cura".