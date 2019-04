El Colegio de Médicos de Madrid rechaza las prácticas para tratar homosexuales del Obispado de Alcalá de Henares

El Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha recordado este lunes a la Iglesia Católica que la homosexualidad no es ninguna condición tratable: "Rechaza la intervención de entidades ajenas a la Medicina para ilustrar a la ciudadanía sobre lo que es anormal o una enfermedad y cuáles deben ser los comportamientos consecuentes", ha expresado el Colegio en un comunicado "sobre las consideraciones médicas" que han vertido los obispos respecto "al tratamiento de la homosexualidad".

"Las funciones diagnósticas o terapéuticas son competencia de la profesión médica en base a evidencias científicas y nunca a creencias", han subrayado la Junta Directiva madrileña que representa a 45.000 colegiados.

Este pronunciamiento ha llegado después de que, tras desvelar eldiario.es cómo se celebran estos cursos para reorientar a homosexuales en el Obispado de Alcalá de Henares (Madrid) bajo la tutela del obispo Juan Antonio Reig Pla, la Conferencia Episcopal Española diera cobijo a estas prácticas. Igualmente, el Obispado de Santader dio el visto bueno a la actividad que el sacerdote Santiago Olmeda lleva a cabo en su territorio mediante el grupo Es Posible la Esperanza, el colectivo sobre el que pivotan estos cursos para la homosexualidad.

El Icomem ha repetido que "la orientación sexual no está considerada como una enfermedad y que, de hecho, no consta en ninguna guía de práctica clínica como tal". También han insistido en que "en el mundo occidental éste no es motivo de discriminación para ninguna de las facetas del desarrollo humano".