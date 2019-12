El asesinato de una mujer en Madrid eleva a 55 el número de víctimas de violencia machista en lo que va de año

El presunto asesinato ocurrió el pasado sábado, pero la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género no lo ha hecho público hasta este jueves La víctima, que no había presentado denuncias previas, tenía 38 años y no deja hijos menores de edad Solo 11 de las mujeres asesinadas este 2019 habían denunciado previamente una situación de maltrato