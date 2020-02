El Gobierno reforzará las medidas de prevención contra el coronavirus tras el brote en Italia

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado este lunes que se van a reforzar los mecanismos de prevención contra la expansión del coronavirus debido al brote declarado en Italia. Además ha insistido en que "no hay casos confirmados" de coronavirus en España. Entre esas medidas, el Gobierno no se plantea cerrar fronteras por "no ser eficaz".

Illa ha explicado que, en este momento, se analizan tres muestras que están pendientes de ser "confirmados o descartados" . Hasta el momento ha habido nueve personas que una vez analizadas, han sido negativos, ha subrayado el ministro. Dentro de las acciones que baraja el Ejecutivo está aumentar la información sobre el virus, especialmente en puertos y aeropuertos, y aumentar la sensibilización y detección de potenciales casos en toda la red sanitaria. "Otro tipo de medidas, por el momento, no se nos aconsejan los expertos por no ser eficaces. Aunque estamos preparados si hubiera que tomarlas", ha añadido.

Además de este adelanto, Sanidad concretará este martes las medidas, después de que el Ministerio se reúna esta tarde con el Centro Europeo de Coordinación de enfermedades, y mañana con las sociedades científicas, con la Comisión Delegada de Salud Pública y con las comunidades en el Consejo Interterritorial. España tiene mucha relación con el norte de Italia, ha recordado, y eso se tendrá en cuenta para el establecimiento de nuevos protocolos y medidas.

Tras el comité de seguimiento, Salvador Illa ha admitido que "somos conscientes de que hay inquietud en la ciudadanía" al tiempo que "también ha aumentado la preocupación en el ministerio" tras el brote en Italia "que no se esperaba". El Ministerio lleva trabajando con "alta intensidad" desde que se desató el brote, ha precisado Illa, pero quieren transmitir la "tranquilidad" de que están trabajando todos los agentes implicados en coordinación y "confianza en el Sistema Nacional de Salud".

El ministro ha comparecido después de la sesión de evaluación sobre la expansión del covid-19. Este lunes, Italia ha confirmado cinco fallecimientos y 219 casos. El brote en el país italiano ha conllevado medidas en la zona norte donde Milán decretó el cierre de espacios públicos desde teatros a campos de fútbol. Las autoridades iniciado el aislamiento de unas 50.000 personas.

La última actualización sobre el coronaviurs arroja casi 80.000 infectados en todo el mundo, unos 178 de ellos en Europa. Los fallecimientos se han situado a 24 de febrero en algo más de 2.600. En Europa, además, de Italia, se han consignado 16 infecciones en Alemania, 12 en Francia, 13 en Reino Unido, 2 en España un uno en Finlandia, Bélgica y Suecia.