Al Gore asegura que la comunidad latina es decisiva en lucha medioambiental

El exvicepresidente estadounidense Al Gore afirmó hoy en Miami que los latinos que viven en Estados Unidos tienen un papel "determinante" y "decisivo" para luchar contra el cambio climático y preservar el medioambiente.

El estadounidense fue uno de los galardonados esta noche en el "Green Gala Awards", un evento benéfico que tuvo lugar en esta ciudad del sur de Florida con motivo del Día de la Tierra que se celebra el domingo, y que promovió el liderazgo latino en la lucha por la conservación del planeta.

En su opinión, "la comunidad latina es el grupo más fuerte y con mayor potencial para hacer frente al cambio climático en Estados Unidos", por lo que considera que iniciativas como la de hoy refuerzan el compromiso que se requiere ante la "grave crisis" que supone el calentamiento global.

"Es una manera de expresar la determinación que tiene la comunidad latina para solucionar el problema", dijo Gore a Efe previo al evento.

Según él, los latinos además pueden mandar "el mensaje correcto" sobre esta problemática a todos los países de América Latina y el Caribe.

Tras décadas dedicado al tema, el que fuera vicepresidente de Estados Unidos con Bill Clinton se ha convertido en uno de los portavoces más reconocibles sobre la gravedad del cambio climático y ha protagonizado dos documentales, "An Inconvenient Truth" (2006), que se llevó el Óscar a mejor documental, y "An Inconvenient Sequel: Truth to Power".

Señaló que los recientes huracanes Harvey, Irma y María, que devastaron algunas zonas de EEUU, constituyen ejemplos claros de que "el calentamiento global está afectando de manera muy directa a nuestra sociedad".

Destacó que las medidas implementadas para luchar contra el cambio climático aportan muchos beneficios y, de hecho, "ciertas industrias, como las de las placas solares" se están desarrollando a un ritmo "diez veces más rápido que cualquier otro sector de la economía".

Gore criticó no obstante que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya retirado al país del Acuerdo de París, el mayor pacto diplomático entre países para combatir el cambio climático.

De cualquier forma, "Estados Unidos se está moviendo independientemente de Trump y el sector industrial también está haciendo lo mismo. Así que nuestro país va a mostrar el compromiso que adoptamos en el Acuerdo de París", defendió.

Al Gore fue reconocido hoy con un premio a su legado en esta temática, en la gala celebrada por la organización Sachamama y que reunió a numerosos artistas y líderes latinos que han mostrado su apoyo en la lucha medioambiental.

Entre ellos figuraron los integrantes de la banda mexicana de rock Maná, quienes también recibieron un reconocimiento.

El actor mexicano Aaron Díaz ejerció de maestro de ceremonias junto a su esposa, Lola Ponce, quien acudió con un vestido fabricado con material reciclado.

"Tanto Lola como yo estamos muy comprometidos y estamos educando a nuestras hijas para cuidar el medio ambiente", apostilló Díaz.