Macri anuncia un proyecto de ley para lograr la equidad de género en Argentina

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció hoy un proyecto de ley que buscará impulsar "cambios" para avanzar hacia la "equidad de género" y la igualdad de oportunidades "en todos los planos", especialmente en el laboral, con la idea de que una mujer no puede ganar "menos que un hombre".

"No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre. No tiene sentido ni explicación para aquellos que trabajamos día a día con ellas", dijo el jefe de Estado durante su discurso en el acto organizado en Buenos Aires por el Gobierno para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

En la apertura del año legislativo el pasado 1 de marzo, Macri ya se manifestó a favor de impulsar medidas al respecto.

"Hoy vamos a presentar un proyecto de ley con cambios para avanzar hacia la equidad de género. La igualdad de oportunidades en todos los planos, especialmente en el trabajo", indicó, a la vez que argumentó que el salario igualitario que establece la ley "tiene que ser una realidad en cada rincón del país" y esto empieza "desde el primer trabajo" que desempeñan las jóvenes argentinas.

"Hoy son más las mujeres que no tienen trabajo comparado con los hombres, más las que no tienen un empleo registrado. Todos sabemos que dedican el doble de tiempo a trabajos no remunerados y esto limita sus posibilidades para desarrollar un proyecto de futuro", sentenció, al tiempo que lamentó que exista esa "idea equivocada" de que hay trabajos para mujeres "que no son para varones".

También se refirió a la necesidad de ampliar los permisos laborales por asuntos como la fertilización asistida, la adopción y la de paternidad para los hombres, que actualmente es de dos días.

Macri señaló que en una jornada como la de hoy siempre se dice "feliz día", aunque para que sea realmente así hay "un largo camino por delante", por lo que apostó por dar "un paso superador" y pasar de las palabras a los "avances concretos" para lograr la igualdad de género y de oportunidades entre mujeres y hombres.

"Tienen mi compromiso absoluto para avanzar en este tema", dijo Macri, que recordó que "las mujeres están poco representados en los espacios de decisión",

Señaló que "cada mujer que no logra desarrollar su potencial es una pérdida para todos, porque nos perdemos su talento, capacidad, creatividad y la oportunidad de ser un país mas fuerte, plural y justo".