María Luisa Carcedo, nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

María Luisa Carcedo será la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. La hasta ahora alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil sustituye a Carmen Montón tras su dimisión por las irregularidades de su máster.

Pedro Sánchez ha reaccionado con rapidez para que no coleara la crisis abierta por la dimisión de Montón y ha tirado de un valor seguro dado que Carcedo ya tenía un puesto en el Gobierno, como alta comisionada, además de que formaba parte de la Ejecutiva del PSOE como responsable de Sanidad. La cartera de Bienestar Social la ocupó en el anterior mandato de Sánchez.

Nacida en San Martín del Rey Aurelio (Asturias) en 1953 y licenciada en Medicina y Cirugía, Carcedo está muy vinculada políticamente al presidente del Gobierno, al que apoyó en las primarias del PSOE frnete a Susana Díaz. Ese apoyo le costó su relación con el presidente asturiano, Javier Fernández, a quien había estado muy unida, pero tomaron caminos diferentes en la batalla que partió en dos a la organización.

Carcedo fue la impulsora de una de las propuestas estrella del programa electoral del PSOE: el ingreso mínimo vital. Al frente del alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil aprobó el Programa VECA, con el que duplicó los fondos para comedores escolares y campamentos para los niños durante el verano.

El nombramiento se produce tras la renuncia de Montón, que se resistió a hacerlo inicialmente, ante las irregularidades de su máster. "Los españoles y españolas tienen un magnífico presidente y para que esta situación no influya le he comunicado su dimisión", ha explicado Montón en una comparecencia en la que no ha admitido preguntas. Sánchez le había trasladado su respaldo apenas cuatro horas antes.

La ya exministra ha insistido en su comparecencia en que no ha cometido ninguna irregularidad en el máster de estudios interdisplinares de género cursado en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos.

La dimisión de Montón se ha precipitado este martes después de que se conociera que copió al menos 19 páginas de su Trabajo de Fin de Máster de diferentes documentos publicados en Internet, tal y como ha adelantado la Sexta.