Nueva Jersey amplía la marihuana medicinal a la migraña, la ansiedad y el dolor crónico

El estado de Nueva Jersey amplió hoy el programa de uso de la marihuana medicinal para pacientes que sufran de migraña, ansiedad, diversas formas de dolor crónico y del trastorno neurológico del síndrome de Tourette.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, que juró el cargo el pasado 6 de enero y respalda la legalización de la marihuana con fines recreativos, amplió además la iniciativa para que los pacientes que están bajo tratamiento paguen menos para registrarse en el programa, tengan más lugares donde comprar la medicina y reducir la burocracia, señala el periódico NJ.com.

Nueva Jersey aprobó en enero de 2010, bajo la administración del demócrata Jon Corzine, el uso de la marihuana para fines médicos para pacientes con cáncer, sida, epilepsia, enfermedad de Crohn, glaucoma o esclerosis múltiple.

En diciembre de 2012 se abrió el primer centro privado para el tratamiento, tras obtener el visto bueno del Departamento de Salud de Nueva Jersey.

En el 2013 se aprobó su uso para niños con ciertas condiciones graves y tres años más tarde se amplió la legislación para incluir también su utilización para el trastorno de estrés postraumático, pese a que el entonces gobernador republicano, Chris Christie, no apoyaba el programa.

"Los pacientes deben ser tratados como pacientes, no como criminales. Seremos guiados por la ciencia", dijo el demócrata durante la conferencia de prensa donde hizo el anuncio y aseguró que no se le fallará a pacientes que no han recibido el cuidado compasivo que se le prometió hace una década.

Según Murphy, Christie estigmatizó el programa haciendo más difícil que los pacientes cualificaran y que los cultivadores de la hierba pudieran operar en el estado, agrega NJ.com.

Murphy amplió el programa después de recomendaciones del Departamento de Salud.