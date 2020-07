El PP defiende a la CEOE que pide no subir impuestos y UP recuerda que los empresarios no gobiernan

El PP ha defendido la posición de la patronal CEOE de que no es el momento de subir impuestos, tal como se lo ha transmitido este viernes el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mientras que Unidas Podemos (UP) ha recordado que los empresarios no son los que gobiernan.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha indicado que Garamendi "es libre de no estar de acuerdo con la mayoría democrática del Gobierno", y ha recordado que "cada uno es libre de tener sus opiniones" pero que quien gobierna es una mayoría democrática que "piensa que España tiene un diferencial de ingresos con Europa de más de 80.000 millones anuales".

"Las pymes y los autónomos pagan suficientes impuestos, demasiados, y por la parte alta, las grandes corporaciones y las grandes fortunas pagan menos", ha dicho en La Sexta.

Garamendi, durante la firma en la Moncloa del pacto por el empleo suscrito con los agentes sociales, ha pedido que, en lugar de subir impuestos, el Ejecutivo combata la economía sumergida, al tiempo que el líder de Cepyme ha instado a Sánchez a que desista de su intención de subir impuestos a las empresas, porque aunque lo haga sobre las grandes, termina repercutiendo también sobre las pequeñas.

Para Unidas Podemos es necesario que los que más tienen contribuyan porcentualmente con un tipo mayor para financiar la reconstrucción económica y social tras la pandemia.

Sin embargo, para el PP, la subida de impuestos presiona a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los autónomos.

La diputada del PP Ana Pastor ha dicho en el Congreso que su formación coincide con muchas de las propuestas de la CEOE y que "nadie puede pensar que presionando con subidas de impuestos se podrá salir de la crisis".