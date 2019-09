El PSOE censura la "gran hipocresía" de Almeida con la violencia de género

Imagen capturada de televisión del alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (5i), junto al resto de miembros del ayuntamiento, a excepción de los ediles de Vox, con una pancarta que reza "¡Basta ya! No a la violencia de género", este jueves, durante el minuto de silencio convocado por el último asesinato machista que tuvo lugar en el barrio madrileño de Ciudad Lineal. Los concejales de Vox no quisieron sumarse a la pancarta que sujetaban el resto de grupos del Ayuntamiento, una actitud que ha molestado al alcalde, que les ha reprochado que no muestren unidad ante una "realidad dramática", el asesinato de mujeres por sus parejas, que es "la primera causa de muerte violenta en la ciudad y en la Comunidad de Madrid". EFE