El brote de viruela del mono en el mundo supone un riesgo “moderado” para la salud pública, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que el riesgo para la salud pública a nivel mundial de la viruela del mono es “moderado”, teniendo en cuenta que “es la primera vez que se notifican casos y grupos de viruela del mono simultáneamente en zonas geográficas muy dispares, y sin vínculos epidemiológicos conocidos con países no endémicos de África Occidental o Central”.

¿Guardar las dosis, ponerlas a contactos estrechos o a todos?

“Son todavía números pequeños y el brote debería ser contenible”, ha afirmado Sylvie Briand, Directora del Departamento de Gestión de peligros infecciosos de la OMS. Hasta el 26 de mayo, se han notificado a la OMS un total de 257 casos confirmados en laboratorio y unos 120 casos sospechosos en 23 países. Sin embargo, no se ha notificado ninguna muerte.

El riesgo también es moderado porque “la repentina aparición y el amplio alcance geográfico de muchos casos esporádicos indican que la transmisión generalizada de persona a persona ya está en marcha, y que el virus puede haber estado circulando sin ser reconocido durante varias semanas o más”. No obstante, este riesgo podría pasar a ser elevado si el virus “aprovecha la oportunidad de establecerse como patógeno humano y se propaga a grupos con mayor riesgo de padecer una enfermedad grave, como los niños pequeños y las personas inmunodeprimidas”. “Una gran parte de la población es vulnerable al virus de la viruela del mono, ya que la vacunación contra la viruela, que confiere cierta protección cruzada, se ha interrumpido desde 1980 o antes en algunos países”, argumentan al respecto.

¿La punta del iceberg?

De acuerdo con el último informe de la OMS; España es uno de los países más afectados, por detrás de Reino Unido (106 casos confirmados), Portugal (49 confirmados) o Canadá (26 confirmados y 25-35 sospechosos). La OMS resalta, no obstante, que la situación “está evolucionando rápidamente”, por lo que espera que “se identifiquen más casos a medida que se amplíe la vigilancia en los países no endémicos, así como en los países conocidos como endémicos que no ha os que no han notificado casos recientemente”.

La situación, advierte la OMS, puede estar infraestimada por los siguientes motivos: una la sintomatología relativamente leve, de modo que muchas personas no acuden a los servicios sanitarios, la falta de reconocimiento precoz por parte del personal sanitario, la falta de pruebas de diagnóstico, reactivos y otros suministros ampliamente disponible, además de por el tiempo que necesitan los países para establecer y ampliar los nuevos mecanismos de vigilancia. “No sabemos si sólo estamos viendo el pico del iceberg [o] si hay muchos más casos que no se detectan en las comunidades”, aseguró Briand en declaraciones recogidas por France Press este fin de semana.